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Биография Хельги Шмид

Биография Хельги Шмид

Немецкий дипломат Хельга Шмид (Helga Schmid) родилась 8 декабря 1960 года в Дахау в Германии. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:55

2020-12-03T14:55

2020-12-03T14:55

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Немецкий дипломат Хельга Шмид (Helga Schmid) родилась 8 декабря 1960 года в Дахау в Германии. В 1980-1987 годах училась в Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана ((Ludwig Maximilians Universität) и в Сорбонне (Париж), получила степени магистра по английскому, романским языкам, литературе, истории и политике. В 1988-1990 годах изучала международное и европейское право, экономику и международные отношения в Дипломатической академии в Вене.С 1990 по 1991 год Шмид была помощником личного секретаря министра по европейским делам Германии. В 1991-1994 годах работала в посольстве Германии в Вашингтоне. В 1994-1998 годах была политическим советник (Political Adviser) министра иностранных дел Германии Клауса Кинкеля.В 1998-2000 годах — политический советник министра иностранных дел Германии Йошки Фишера. В 2000-2003 годах — заместитель главы политического аппарата, заместитель главы канцелярии министра иностранных дел Германии.В 2003-2005 годах Шмид была главой политического аппарата министерства иностранных дел Германии.В 2006-2010 годах — директор отдела планирования политики и раннего предупреждения генерального секретариата Совета Европейского союза. В 2011-2016 годах — заместитель генерального секретаря по политическим вопросам в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС). В июне 2016 года была назначена на пост генерального секретаря ЕВС.В сентябре 2020 года Хельга Шмид была выдвинута в качестве кандидата на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 3 декабря 2020 года председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем ОБСЕ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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