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Новым генсеком ОБСЕ станет Хельга Шмид
Новым генсеком ОБСЕ станет Хельга Шмид
Немка Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем ОБСЕ, заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:42
2020-12-03T12:42
2020-12-03T13:05
кайрат абдрахманов
эди рама
бюро по демократическим институтам и правам человека
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обсе
хельга шмид
германия
в мире
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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Немка Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем ОБСЕ, заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.Он заявил, что организации нужно грамотное руководство, поскольку важно укреплять доверие в ОБСЕ, чтобы она вышла на качественно иной уровень, действительно была привержена тем принципам, на которых она основана, и "не стала еще одной площадкой, где разыгрывается постоянный конфликт - ЕС с одной стороны, Россия и не только - с другой"."Я рад тому, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь Хельга Шмид, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, Кайрат Абдрахманов - верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств", - сказал Рама, выступая на открытии заседания совета министров ОБСЕ.Он выразил абсолютную уверенность в их профессионализме и способностях и призвал все страны-участницы ОБСЕ помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года.27-й совет министров ОБСЕ проходит 3-4 декабря в виртуальном режиме.
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кайрат абдрахманов, эди рама, бюро по демократическим институтам и правам человека, албания, обсе, хельга шмид, германия, в мире