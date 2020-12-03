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Новым генсеком ОБСЕ станет Хельга Шмид
Новым генсеком ОБСЕ станет Хельга Шмид
Немка Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем ОБСЕ, заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:42
2020-12-03T13:05
кайрат абдрахманов
эди рама
бюро по демократическим институтам и правам человека
албания
обсе
хельга шмид
германия
в мире
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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Немка Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем ОБСЕ, заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.Он заявил, что организации нужно грамотное руководство, поскольку важно укреплять доверие в ОБСЕ, чтобы она вышла на качественно иной уровень, действительно была привержена тем принципам, на которых она основана, и "не стала еще одной площадкой, где разыгрывается постоянный конфликт - ЕС с одной стороны, Россия и не только - с другой"."Я рад тому, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь Хельга Шмид, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, Кайрат Абдрахманов - верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств", - сказал Рама, выступая на открытии заседания совета министров ОБСЕ.Он выразил абсолютную уверенность в их профессионализме и способностях и призвал все страны-участницы ОБСЕ помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года.27-й совет министров ОБСЕ проходит 3-4 декабря в виртуальном режиме.
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кайрат абдрахманов, эди рама, бюро по демократическим институтам и правам человека, албания, обсе, хельга шмид, германия, в мире

Новым генсеком ОБСЕ станет Хельга Шмид

12:42 03.12.2020 (обновлено: 13:05 03.12.2020)
 
CC BY 2.0 / Estonian Presidency / Aron Urb / Немецкий дипломат Хельга Шмид
Немецкий дипломат Хельга Шмид - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
CC BY 2.0 / Estonian Presidency / Aron Urb /
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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Немка Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем ОБСЕ, заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама.
Он заявил, что организации нужно грамотное руководство, поскольку важно укреплять доверие в ОБСЕ, чтобы она вышла на качественно иной уровень, действительно была привержена тем принципам, на которых она основана, и "не стала еще одной площадкой, где разыгрывается постоянный конфликт - ЕС с одной стороны, Россия и не только - с другой".
"Я рад тому, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь Хельга Шмид, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, Кайрат Абдрахманов - верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств", - сказал Рама, выступая на открытии заседания совета министров ОБСЕ.
Он выразил абсолютную уверенность в их профессионализме и способностях и призвал все страны-участницы ОБСЕ помогать им в выполнении их мандатов в предстоящие три года.
27-й совет министров ОБСЕ проходит 3-4 декабря в виртуальном режиме.
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Кайрат АбдрахмановЭди РамаБюро по демократическим институтам и правам человекаАлбанияОБСЕХельга ШмидГерманияВ мире
 
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