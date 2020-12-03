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Сын Ширвиндта рассказал о состоянии отца

Сын Ширвиндта рассказал о состоянии отца

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга, у которых выявили коронавирус, идут на поправку, они отправятся домой на РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:49

2020-12-03T19:49

2020-12-03T19:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил ширвиндт

коронавирусы

александр ширвиндт

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга, у которых выявили коронавирус, идут на поправку, они отправятся домой на выходных, сообщил сын артиста, ресторатор Михаил Ширвиндт.Ранее сообщалось, что худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт вместе с супругой госпитализирован с коронавирусной инфекцией. У артиста болезнь протекает в легкой форме, у жены - бессимптомно."Мама и папа идут на поправку и в выходные уже отправятся домой", - написал сын Ширвиндта в своем Instagram.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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