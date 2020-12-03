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Сын Ширвиндта рассказал о состоянии отца
Сын Ширвиндта рассказал о состоянии отца
Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга, у которых выявили коронавирус, идут на поправку, они отправятся домой на РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T19:49
2020-12-03T19:49
2020-12-03T19:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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александр ширвиндт
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга, у которых выявили коронавирус, идут на поправку, они отправятся домой на выходных, сообщил сын артиста, ресторатор Михаил Ширвиндт.Ранее сообщалось, что худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт вместе с супругой госпитализирован с коронавирусной инфекцией. У артиста болезнь протекает в легкой форме, у жены - бессимптомно."Мама и папа идут на поправку и в выходные уже отправятся домой", - написал сын Ширвиндта в своем Instagram.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил ширвиндт, коронавирусы, александр ширвиндт