https://ria.ru/20201203/sdelka-1587509416.html

Глава МИД Ирана исключил возможность пересмотра ядерной сделки

Глава МИД Ирана исключил возможность пересмотра ядерной сделки

Вашингтон не может выдвигать Ирану условия по возвращению в ядерную сделку, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя подобную... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:32

2020-12-03T14:32

2020-12-03T14:32

мохаммад джавад зариф

совет безопасности оон

джо байден

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ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Вашингтон не может выдвигать Ирану условия по возвращению в ядерную сделку, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя подобную вероятность во время президентства Джо Байдена."США вышли из ядерной сделки, но не вышли из ООН, они по-прежнему несут должны следовать обязательствам как член Собвеза ООН – есть резолюция 2231 СБ ООН (утвердившая ядерную сделку), которую они должны соблюдать", - сказал он на "Средиземноморском диалоге"."У США есть обязательства в соответствии с резолюцией, они не могут выдвигать условия (по переговорам)", - добавил министр, подчеркнув прежнюю позицию Тегерана – ядерную сделку нельзя пересмотреть.

https://ria.ru/20201203/iran-1587482201.html

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мохаммад джавад зариф, совет безопасности оон, джо байден, оон, иран, сша, в мире