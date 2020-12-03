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Глава МИД Ирана исключил возможность пересмотра ядерной сделки
Глава МИД Ирана исключил возможность пересмотра ядерной сделки
Вашингтон не может выдвигать Ирану условия по возвращению в ядерную сделку, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя подобную... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:32
2020-12-03T14:32
мохаммад джавад зариф
совет безопасности оон
джо байден
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иран
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в мире
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ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Вашингтон не может выдвигать Ирану условия по возвращению в ядерную сделку, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя подобную вероятность во время президентства Джо Байдена."США вышли из ядерной сделки, но не вышли из ООН, они по-прежнему несут должны следовать обязательствам как член Собвеза ООН – есть резолюция 2231 СБ ООН (утвердившая ядерную сделку), которую они должны соблюдать", - сказал он на "Средиземноморском диалоге"."У США есть обязательства в соответствии с резолюцией, они не могут выдвигать условия (по переговорам)", - добавил министр, подчеркнув прежнюю позицию Тегерана – ядерную сделку нельзя пересмотреть.
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мохаммад джавад зариф, совет безопасности оон, джо байден, оон, иран, сша, в мире

Глава МИД Ирана исключил возможность пересмотра ядерной сделки

14:32 03.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Вашингтон не может выдвигать Ирану условия по возвращению в ядерную сделку, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя подобную вероятность во время президентства Джо Байдена.
"США вышли из ядерной сделки, но не вышли из ООН, они по-прежнему несут должны следовать обязательствам как член Собвеза ООН – есть резолюция 2231 СБ ООН (утвердившая ядерную сделку), которую они должны соблюдать", - сказал он на "Средиземноморском диалоге".
"У США есть обязательства в соответствии с резолюцией, они не могут выдвигать условия (по переговорам)", - добавил министр, подчеркнув прежнюю позицию Тегерана – ядерную сделку нельзя пересмотреть.
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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