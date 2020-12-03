https://ria.ru/20201203/sayt-1587448712.html

В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью

В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью

Сервис поиска работы Worki (Mail.ru Group) вместе с общественной организацией людей с инвалидностью "Перспектива" и фондом "Лучшие друзья" к Международному дню... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:27

2020-12-03T08:27

2020-12-03T08:27

россия

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сервис поиска работы Worki (Mail.ru Group) вместе с общественной организацией людей с инвалидностью "Перспектива" и фондом "Лучшие друзья" к Международному дню инвалидов запустили проект "Работать может каждый", направленный на создание базы знаний о найме людей с инвалидностью для работодателей и соискателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Worki.Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons) проводится в мире ежегодно 3 декабря. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года. В этот день ассамблея призвала государства ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества."На сайте проекта соискатели смогут найти ответы на вопросы про то, где искать работу, стоит ли сообщать об инвалидности в резюме, какие льготы положены сотруднику с инвалидностью и многое другое", - рассказали в компании. Кроме того, на сайте собраны полезные ссылки (программы, приложения и сервисы) для людей со всеми видами инвалидности: для незрячих и слабовидящих, для неслышащих и слабослышащих, для людей с нарушением развития и интеллекта, а также с нарушением двигательного аппарата.В самом сервисе Worki также появился фильтр вакансий, доступных для людей с инвалидностью — они помечаются спецсимволом. К запуску проекта сервис добавил возможность соискателей прибавлять поле "Есть инвалидность" и отмечать свою группу (1, 2, 3) в профиле при регистрации."Люди с инвалидностью хотят и могут работать. Это подтверждается и данными нашего сервиса. В базе соискателей Worki на декабрь 11 500 вакансий, доступных для людей с инвалидностью. На сервисе с начала года активность соискателей на вакансии, доступные для инвалидов, выросла более, чем в 10 раз", - сказала директор по продукту сервиса Worki Алла Аршевская."Вот уже 17 лет мы успешно трудоустраиваем людей с инвалидностью и помогаем работодателям найти квалифицированных специалистов. Сегодня мы работаем с более чем 300 компаниями в России и успешно закрываем большинство запросов на поиск сотрудников. Мы благодарны команде Worki за то, что они помогают развивать инклюзивное трудоустройство в нашей стране", - сказал директор РООИ "Перспектива" и фонда "Лучшие друзья" Денис Роза.

https://ria.ru/20201123/invalidy-1585927071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество