https://ria.ru/20201203/sarmat-1587460676.html
В Китае восхитились российской ракетой
В Китае восхитились российской ракетой
Пользователь WeChat высоко оценил характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", назвав ее лучшей в мире. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:22
2020-12-03T10:22
2020-12-03T11:38
сармат (ракета)
нато
китай
в мире
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пользователь WeChat высоко оценил характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", назвав ее лучшей в мире.Мужчина отметил, что ракета обладает дальностью полета в 18 тысяч километров и способна охватить большую часть земного шара.По его словам, создание "Сармата" стало "очередным прорывом России в условиях тотальной американской блокады".Поразил пользователя и уровень развития гиперзвукового оружия. Благодаря таким ракетам, как "Кинжал" и "Авангард", Россия опережает другие страны в этой сфере вооружений, заключил он."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. "Сармат" будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.Полный текст читайте на ИноСМИ >>
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сармат (ракета), нато, китай, в мире