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В Китае восхитились российской ракетой
В Китае восхитились российской ракетой
Пользователь WeChat высоко оценил характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", назвав ее лучшей в мире. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T10:22
2020-12-03T11:38
сармат (ракета)
нато
китай
в мире
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пользователь WeChat высоко оценил характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", назвав ее лучшей в мире.Мужчина отметил, что ракета обладает дальностью полета в 18 тысяч километров и способна охватить большую часть земного шара.По его словам, создание "Сармата" стало "очередным прорывом России в условиях тотальной американской блокады".Поразил пользователя и уровень развития гиперзвукового оружия. Благодаря таким ракетам, как "Кинжал" и "Авангард", Россия опережает другие страны в этой сфере вооружений, заключил он."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. "Сармат" будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20180126/1513354782.html
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сармат (ракета), нато, китай, в мире

В Китае восхитились российской ракетой

10:22 03.12.2020 (обновлено: 11:38 03.12.2020)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пользователь WeChat высоко оценил характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", назвав ее лучшей в мире.
Мужчина отметил, что ракета обладает дальностью полета в 18 тысяч километров и способна охватить большую часть земного шара.

"Запуска одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить целый город", — подчеркнул автор.

По его словам, создание "Сармата" стало "очередным прорывом России в условиях тотальной американской блокады".
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"Судный день": NI рассказало, чем грозит конфликт России и НАТОПо прогнозам аналитиков издания, война может перерасти в ядерную, особенно если Североатлантический альянс будет иметь преимущество.
Поразил пользователя и уровень развития гиперзвукового оружия. Благодаря таким ракетам, как "Кинжал" и "Авангард", Россия опережает другие страны в этой сфере вооружений, заключил он.
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. "Сармат" будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
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Сармат (ракета)НАТОКитайВ мире
 
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