https://ria.ru/20201203/sanktsii-1587584355.html

В бундестаге оценили схему обхода санкций против "Северного потока — 2"

В бундестаге оценили схему обхода санкций против "Северного потока — 2"

Создание фонда, который позволил бы обойти угрозу американских санкций немецким предприятиям, работающим над завершением проекта "Северный поток — 2", могло бы... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T22:00

2020-12-03T22:00

2020-12-03T22:00

антон фризен

северный поток — 2

мекленбург-передняя померания

вашингтон (город)

сша

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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Создание фонда, который позволил бы обойти угрозу американских санкций немецким предприятиям, работающим над завершением проекта "Северный поток — 2", могло бы быть конструктивным решением проблемы, заявил РИА Новости депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" Антон Фризен.Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания рассматривают возможность создать фонд по защите климата, чтобы обойти возможные санкции США против трубопровода "Северный поток — 2". По данным издания, власти региона могут создать "Фонд против изменения климата", который в будущем определит почти завершенный трубопровод как "важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании". Немецкие компании могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие, а не прямую Nord Stream 2, что выведет из-под угрозы санкций. Министерство энергетики федеральной земли отказалось давать какие-либо комментарии в ответ на запрос Bild."Если это будет реализовано, то это будет хороший шаг. Многие политологи, консультанты давно говорят, что правительство должно помочь немецким предприятиям. Думаю, это был бы правильный шаг. Это лучше, конструктивнее, чем вводить контрсанкции. Лучше защищать наши фирмы, чем вводить санкции, поскольку это может привести к эскалации", - заявил депутат, подчеркнув, что о возможном создании фонда знает только из СМИ.Он пояснил, что партия "Альтернатива для Германии" "уже давно работает по этой теме". "У нас есть несколько законопроектов на этот счет, чтобы защищать "Северный поток — 2" от американских санкций", - добавил он.Тем не менее фракция АдГ на свои запросы кабмину пока не получила четкого ответа, как правительство намерено защищать проект. По его словам, кабмин ограничивается "вербальным" заверением в намерении закончить проект и защитить европейские и немецкие фирмы от санкций.Говоря о том, может ли измениться подход США к проекту "Северный поток — 2" при администрации нового президента, Фризен высказал уверенность, что Вашингтон продолжит политику давления на ЕС и Россию."Однозначно линия (давления) будет продолжаться. В США существует консенсус среди элит и республиканских, и демократических о давлении на Россию санкциями. В этом смысле ничего к лучшему не изменится, думаю, США и дальше будут принимать санкции против Nord Stream 2", - заявил политик.

https://ria.ru/20201130/sanktsii-1586965117.html

https://ria.ru/20201130/sanktsii-1586918459.html

мекленбург-передняя померания

вашингтон (город)

сша

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антон фризен, северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, вашингтон (город), сша