https://ria.ru/20201203/samsung-1587556416.html

В Samsung придумали кольцо с беспроводной зарядкой от тела человека

В Samsung придумали кольцо с беспроводной зарядкой от тела человека

Южнокорейская компания Samsung подала патент на кольцо с беспроводной зарядкой, способное получать энергию от тела пользователя. На оригинальную разработку... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:14

2020-12-03T18:14

2020-12-03T18:14

риа наука

samsung

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung подала патент на кольцо с беспроводной зарядкой, способное получать энергию от тела пользователя. На оригинальную разработку обратило внимание издание Gizmochina.Устройство, внешне напоминающее кольцо, получило внутренний магнитный диск, который перемещается, когда рука пользователя находится в движении. Процесс генерирует электричество, превращая гаджет в своего рода мини-генератор. Устройство также способно использовать тепло от тела пользователя для выработки энергии.Инженеры планирует установить в устройстве небольшую батарею для хранения вырабатываемой электроэнергии перед зарядкой смартфонов. Кольцо станет резервным источником питания, которое сможет передавать энергию в телефон посредством беспроводной зарядки.Пока безымянный гаджет существует лишь в качестве задумки. Но есть вероятность, что южнокорейская компания доведет его до реализации.

https://ria.ru/20201119/samsung-1585342469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, гаджеты, технологии