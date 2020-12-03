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https://ria.ru/20201203/samsung-1587556416.html
В Samsung придумали кольцо с беспроводной зарядкой от тела человека
В Samsung придумали кольцо с беспроводной зарядкой от тела человека
Южнокорейская компания Samsung подала патент на кольцо с беспроводной зарядкой, способное получать энергию от тела пользователя. На оригинальную разработку... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:14
2020-12-03T18:14
риа наука
samsung
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung подала патент на кольцо с беспроводной зарядкой, способное получать энергию от тела пользователя. На оригинальную разработку обратило внимание издание Gizmochina.Устройство, внешне напоминающее кольцо, получило внутренний магнитный диск, который перемещается, когда рука пользователя находится в движении. Процесс генерирует электричество, превращая гаджет в своего рода мини-генератор. Устройство также способно использовать тепло от тела пользователя для выработки энергии.Инженеры планирует установить в устройстве небольшую батарею для хранения вырабатываемой электроэнергии перед зарядкой смартфонов. Кольцо станет резервным источником питания, которое сможет передавать энергию в телефон посредством беспроводной зарядки.Пока безымянный гаджет существует лишь в качестве задумки. Но есть вероятность, что южнокорейская компания доведет его до реализации.
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samsung, гаджеты, технологии

В Samsung придумали кольцо с беспроводной зарядкой от тела человека

18:14 03.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКомпания Samsung в Южной Корее
Компания Samsung в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung подала патент на кольцо с беспроводной зарядкой, способное получать энергию от тела пользователя. На оригинальную разработку обратило внимание издание Gizmochina.
Устройство, внешне напоминающее кольцо, получило внутренний магнитный диск, который перемещается, когда рука пользователя находится в движении. Процесс генерирует электричество, превращая гаджет в своего рода мини-генератор. Устройство также способно использовать тепло от тела пользователя для выработки энергии.
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19 ноября, 13:39РИА Наука
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Инженеры планирует установить в устройстве небольшую батарею для хранения вырабатываемой электроэнергии перед зарядкой смартфонов. Кольцо станет резервным источником питания, которое сможет передавать энергию в телефон посредством беспроводной зарядки.
Пока безымянный гаджет существует лишь в качестве задумки. Но есть вероятность, что южнокорейская компания доведет его до реализации.
 
РИА НаукаSamsungгаджетыТехнологии
 
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