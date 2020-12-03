https://ria.ru/20201203/samolet-1587581000.html

В аэропорту Новосибирска экстренно сел самолет

В аэропорту Новосибирска экстренно сел самолет

Boeing 747 совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за проблем с одной из стоек шасси, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T21:15

2020-12-03T21:15

2020-12-03T21:15

boeing 747

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Boeing 747 совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за проблем с одной из стоек шасси, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Самолет Boeing 747 сообщением Новосибирск – Чанджоу вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неуборки правого шасси", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находился только экипаж. "Борт благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска", - добавил собеседник агентства.Источник в авиакругах рассказал РИА Новости, что самолёт эксплуатируется Cargolux Airlines International (грузовая авиакомпания Люксембурга). Собеседник агентства добавил, что самолёт благополучно приземлился в 19.49 мск после слива топлива. Проводится оценка технического состояния самолета.

https://ria.ru/20201202/aviasoobschenie-1587422138.html

новосибирск

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boeing 747, новосибирск, происшествия