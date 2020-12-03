https://ria.ru/20201203/samara-1587553576.html

НОЦ Самарской области получил статус мирового уровня

НОЦ Самарской области получил статус мирового уровня

Научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" победил в федеральном конкурсном отборе и получил статус мирового уровня, сообщает... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:54

2020-12-03T17:54

2020-12-03T17:54

михаил мишустин

газпром

новатэк

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дмитрий азаров

самарская область

общество

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САМАРА, 3 дек — РИА Новости. Научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" победил в федеральном конкурсном отборе и получил статус мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона."В четверг, 3 декабря, председатель правительства России Михаил Мишустин объявил итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров, которым будет предоставлена государственная поддержка. Межрегиональный НОЦ "Инженерия будущего" вошел в пятерку победителей федерального конкурса и получил статус мирового уровня", - говорится в сообщении.По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, победа в федеральном конкурсе даст новый импульс развитию научной школы региона, образовательным учреждениям, университетам и предприятиям. "Вокруг НОЦ будет строиться экономика будущего, экономика, которая будет нести успех каждому жителю нашего региона", - цитирует Азарова пресс-служба.По словам главы региона, деятельность НОЦ "Инженерия будущего" сосредоточена на развитии пяти направлений, среди которых двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину и цифровое сельское хозяйство."Перед нашим центром мы поставили достаточно амбициозную цель – достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров по направлениям деятельности НОЦ", – отметил Азаров.Межрегиональный НОЦ "Инженерия будущего" был создан по поручению Азарова в 2019 году, его якорными партнерами стали ГК "Ростех", ГК "Роскосмос" и ОАО "РЖД", всего участниками самарского НОЦ являются 42 организации. В настоящее время, по данным правительства региона, ведется работа по выстраиванию отношений центра с Росатомом, Сбером, Газпромом и Новатэком.Всего в рамках нацпроекта "Наука" в России планируется создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587209647.html

https://na.ria.ru/20201201/samarskiy-universitet-1587106312.html

самарская область

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михаил мишустин, газпром, новатэк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий азаров, самарская область, общество