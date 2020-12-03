https://ria.ru/20201203/rozhdaemost-1587497998.html
В Совфеде оценили влияние пандемии на рождаемость
В Совфеде оценили влияние пандемии на рождаемость
Пандемия наложила отпечаток на рост рождаемости в РФ, но многие пары не отказались от планов родить ребенка, они лишь отложили планирование беременности,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:37
2020-12-03T13:37
2020-12-03T20:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
инна святенко
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Пандемия наложила отпечаток на рост рождаемости в РФ, но многие пары не отказались от планов родить ребенка, они лишь отложили планирование беременности, сообщила РИА Новости глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.В четверг комитет провел совещание по теме "Реализация национальных проектов в социальной сфере в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"."Рождаемость - показатель, на который влияет множество факторов. Нынешнее снижение рождаемости во многом обусловлено демографическими волнами, сложившимися исторически. Сейчас в репродуктивный возраст вошли дети 1990-х, периода самой крупной "демографической ямы", - сказала сенатор.По ее словам, национальный проект "Демография", который реализуется на протяжении последних двух лет, безусловно, является эффективным инструментом."И мы уже видим первые результаты: например, в сентябре 2020 года, показатель вырос относительно размера того же показателя в 2019 году. По данным Росстата, в сентябре этого года родилось почти на 10 тысяч младенцев больше, чем в прошлом", - подчеркнула она.Но в эту динамику, безусловно, вносит свое влияние и пандемия, сказала Святенко."Уверена, что мы наверстаем это после победы над коронавирусом", - заключила глава комитета СФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инна святенко, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), совет федерации рф, общество
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости.
Пандемия наложила отпечаток на рост рождаемости в РФ, но многие пары не отказались от планов родить ребенка, они лишь отложили планирование беременности, сообщила РИА Новости глава социального комитета Совфеда Инна Святенко
.
В четверг комитет провел совещание по теме "Реализация национальных проектов в социальной сфере в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".
"Рождаемость - показатель, на который влияет множество факторов. Нынешнее снижение рождаемости во многом обусловлено демографическими волнами, сложившимися исторически. Сейчас в репродуктивный возраст вошли дети 1990-х, периода самой крупной "демографической ямы", - сказала сенатор.
По ее словам, национальный проект "Демография", который реализуется на протяжении последних двух лет, безусловно, является эффективным инструментом.
"И мы уже видим первые результаты: например, в сентябре 2020 года, показатель вырос относительно размера того же показателя в 2019 году. По данным Росстата
, в сентябре этого года родилось почти на 10 тысяч младенцев больше, чем в прошлом", - подчеркнула она.
Но в эту динамику, безусловно, вносит свое влияние и пандемия, сказала Святенко.
"Многие семьи, желающие обзавестись детьми в этом году, отложили планирование беременности, чтобы не подвергаться лишнему риску. Конечно, такие "отложенные планы" могут негативно сказаться на показателе рождаемости. Но это не отказ от планов по рождению ребенка, это их некоторый сдвиг", - отметила сенатор.
"Уверена, что мы наверстаем это после победы над коронавирусом", - заключила глава комитета СФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.