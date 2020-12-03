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В Кремле считают, что у "Роснано" много важных достижений
В Кремле считают, что у "Роснано" много важных достижений
У президента РФ Владимира Путина не было планов встречаться с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, но это не означает, что не было и нет контактов с ним по... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:48
2020-12-03T13:11
дмитрий песков
владимир путин
анатолий чубайс
экономика
роснано
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина не было планов встречаться с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, но это не означает, что не было и нет контактов с ним по телефону, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос об оценке работы Чубайса во главе компании, Песков напомнил, что президент на встрече с новым руководителем назвал Роснано очень важной структурой. "И давайте не забывать, что именно Чубайс стоял у истоков этой компании", - добавил представитель Кремля.Он также рассказал, что в "Роснано" как и в других компаниях, есть проблемы - не все инвестиции выстреливают, но много и важных достижений."Проблемы, они существуют у различных компаний, вы знаете, что поскольку "Роснано" осуществляет инвестиции и в стартапы, и в проекты и, конечно же, при активном инвестировании такие зачастую предприятия с повышенной долей риска, конечно, не все инвестиции, что называется, "выстреливают". Образуются определенные долги и так далее. Это нормально абсолютно для такого вида деятельности, и во всем мире такие компании имеют неизбежно определенный процент невыстреливших активов. То же самое есть и у этой компании. Но в то же время и очень много важных достижений", - сказал он.
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дмитрий песков, владимир путин, анатолий чубайс, экономика, роснано

В Кремле считают, что у "Роснано" много важных достижений

12:48 03.12.2020 (обновлено: 13:11 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВывеска компании "Роснано" у входа в здание офиса в Москве
Вывеска компании Роснано у входа в здание офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина не было планов встречаться с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, но это не означает, что не было и нет контактов с ним по телефону, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос об оценке работы Чубайса во главе компании, Песков напомнил, что президент на встрече с новым руководителем назвал Роснано очень важной структурой. "И давайте не забывать, что именно Чубайс стоял у истоков этой компании", - добавил представитель Кремля.
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Он также рассказал, что в "Роснано" как и в других компаниях, есть проблемы - не все инвестиции выстреливают, но много и важных достижений.
"Проблемы, они существуют у различных компаний, вы знаете, что поскольку "Роснано" осуществляет инвестиции и в стартапы, и в проекты и, конечно же, при активном инвестировании такие зачастую предприятия с повышенной долей риска, конечно, не все инвестиции, что называется, "выстреливают". Образуются определенные долги и так далее. Это нормально абсолютно для такого вида деятельности, и во всем мире такие компании имеют неизбежно определенный процент невыстреливших активов. То же самое есть и у этой компании. Но в то же время и очень много важных достижений", - сказал он.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинАнатолий ЧубайсЭкономикаРоснано
 
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