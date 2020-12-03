https://ria.ru/20201203/rosnano-1587443063.html

"Роснано" вместо Анатолия Чубайса возглавит Сергей Куликов

"Роснано" вместо Анатолия Чубайса возглавит Сергей Куликов

Президент России Владимир Путин предложил зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым стать главой "Роснано" вместо Анатолия... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T05:44

2020-12-03T05:44

2020-12-03T07:16

россия

сергей куликов

роснано

владимир путин

анатолий чубайс

экономика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым стать главой "Роснано" вместо Анатолия Чубайса.По словам Путина, хотя за время существования "Роснано" было немало сделано и к настоящему времени в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тысячами сотрудников, у нее имеются и проблемы.Куликов, говоря о первоочередных задачах на новой должности, заявил о том, что идеи нужно превращать в продукты, продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, а экспериментальные производства выводить на промышленный уровень.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда ("Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности).Сергей КуликовСергей Александрович Куликов родился 9 апреля 1976 года в городе Свердловск-45, Свердловская область, РСФСР, СССР.Окончив Суворовское училище, отучился по квоте в Военном университете Министерства обороны РФ. Позже окончил Российскую академию государственной службы и МГТУ имени Баумана.Кандидат экономических наук (защитил диссертацию в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил). Профессор Академии военных наук.26 июня 2018 года занимавший тогда должность председателя правительства Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Сергея Куликова первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Анатолий ЧубайсАнатолий Борисович Чубайс родился 16 июня 1953 года в городе Борис, Минская область, БСССР, СССР - советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий" (с 2008). С 2011 года председатель правления АО "Роснано".С ноября 1991 года с небольшими перерывами занимает различные ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях.Один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах. "Роснано"Акционерное общество "Роснано" - российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий"."Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: ядерная медицина и медицинское приборостроение, инновационная нанобиофармацевтика, наноэлектроника и фотоника, нанопокрытия и модификация поверхности, новые материалы, возобновляемая энергетика и энергоэффективность.Сто процентов акций АО "Роснано" находятся в собственности государства.

https://ria.ru/20201123/reforma-1585931470.html

https://ria.ru/20201123/trudoustroystvo-1585881789.html

https://ria.ru/20201119/pandemiya-1585354955.html

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россия, сергей куликов, роснано, владимир путин, анатолий чубайс, экономика