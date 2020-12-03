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"Роснано" вместо Анатолия Чубайса возглавит Сергей Куликов
"Роснано" вместо Анатолия Чубайса возглавит Сергей Куликов
Президент России Владимир Путин предложил зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым стать главой "Роснано" вместо Анатолия... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T05:44
2020-12-03T07:16
россия
сергей куликов
роснано
владимир путин
анатолий чубайс
экономика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым стать главой "Роснано" вместо Анатолия Чубайса.По словам Путина, хотя за время существования "Роснано" было немало сделано и к настоящему времени в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тысячами сотрудников, у нее имеются и проблемы.Куликов, говоря о первоочередных задачах на новой должности, заявил о том, что идеи нужно превращать в продукты, продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, а экспериментальные производства выводить на промышленный уровень.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда ("Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности).Сергей КуликовСергей Александрович Куликов родился 9 апреля 1976 года в городе Свердловск-45, Свердловская область, РСФСР, СССР.Окончив Суворовское училище, отучился по квоте в Военном университете Министерства обороны РФ. Позже окончил Российскую академию государственной службы и МГТУ имени Баумана.Кандидат экономических наук (защитил диссертацию в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил). Профессор Академии военных наук.26 июня 2018 года занимавший тогда должность председателя правительства Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Сергея Куликова первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Анатолий ЧубайсАнатолий Борисович Чубайс родился 16 июня 1953 года в городе Борис, Минская область, БСССР, СССР - советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий" (с 2008). С 2011 года председатель правления АО "Роснано".С ноября 1991 года с небольшими перерывами занимает различные ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях.Один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах. "Роснано"Акционерное общество "Роснано" - российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий"."Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: ядерная медицина и медицинское приборостроение, инновационная нанобиофармацевтика, наноэлектроника и фотоника, нанопокрытия и модификация поверхности, новые материалы, возобновляемая энергетика и энергоэффективность.Сто процентов акций АО "Роснано" находятся в собственности государства.
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россия, сергей куликов, роснано, владимир путин, анатолий чубайс, экономика

"Роснано" вместо Анатолия Чубайса возглавит Сергей Куликов

05:44 03.12.2020 (обновлено: 07:16 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСергей Куликов
Сергей Куликов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым стать главой "Роснано" вместо Анатолия Чубайса.
По словам Путина, хотя за время существования "Роснано" было немало сделано и к настоящему времени в 38 регионах работают 115 предприятий с 40 тысячами сотрудников, у нее имеются и проблемы.
Куликов, говоря о первоочередных задачах на новой должности, заявил о том, что идеи нужно превращать в продукты, продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой, а экспериментальные производства выводить на промышленный уровень.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда ("Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности).
Москва - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Сергей Куликов

Сергей Александрович Куликов родился 9 апреля 1976 года в городе Свердловск-45, Свердловская область, РСФСР, СССР.
Окончив Суворовское училище, отучился по квоте в Военном университете Министерства обороны РФ. Позже окончил Российскую академию государственной службы и МГТУ имени Баумана.
Кандидат экономических наук (защитил диссертацию в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил). Профессор Академии военных наук.
26 июня 2018 года занимавший тогда должность председателя правительства Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Сергея Куликова первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.
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Анатолий Чубайс

Анатолий Борисович Чубайс родился 16 июня 1953 года в городе Борис, Минская область, БСССР, СССР - советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий" (с 2008). С 2011 года председатель правления АО "Роснано".
С ноября 1991 года с небольшими перерывами занимает различные ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях.
Один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов и реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах.
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"Роснано"

Акционерное общество "Роснано" - российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий".
"Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: ядерная медицина и медицинское приборостроение, инновационная нанобиофармацевтика, наноэлектроника и фотоника, нанопокрытия и модификация поверхности, новые материалы, возобновляемая энергетика и энергоэффективность.
Сто процентов акций АО "Роснано" находятся в собственности государства.
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