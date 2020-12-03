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РИА Наука
https://ria.ru/20201203/roskosmos-1587479990.html
"Роскосмос" создаст отсек космической станции для 3D-печати на орбите
"Роскосмос" создаст отсек космической станции для 3D-печати на орбите
"Роскосмос" намерен спроектировать производственный отсек орбитальной станции для печати предметов с помощью аддитивных технологий, говорится в презентации,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:03
2020-12-03T12:03
риа наука
виталий давыдов
луна
марс
юрий урличич
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Роскосмос" намерен спроектировать производственный отсек орбитальной станции для печати предметов с помощью аддитивных технологий, говорится в презентации, представленной первым заместителем гендиректора госкорпорации Юрием Урличичем на конференции "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты"."Спроектировать производственный отсек орбитальной станции", - говорится в презентации.Аддитивные технологии - технологии послойного наращивания объектов.Помимо того, планируется сформировать требования к печати на орбите и доработать существующие технологии печати. Согласно презентации, с помощью таких технологий можно будет изготавливать в условиях невесомости в короткий сроки конструкции любой сложности.Из презентации следует, что в перспективе рассматривается возможность печати из лунного грунта.В феврале заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов рассказал РИА Новости, что Фонд совместно с "Роскосмосом" приступил к разработке космического 3D-принтера, испытания которого проведут на МКС, а в будущем планируется использовать для печати крупных конструкций в космосе и элементов баз на Луне и Марсе.В 2014 году свой 3D-принтер на МКС испытала американская компания Made in Space. Россия в 2018 году первой в мире провела испытания на орбите биопринтера, напечатав ткани человека и животных.
https://ria.ru/20201126/roskosmos-1586450733.html
https://ria.ru/20201120/kosmos-1585443490.html
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виталий давыдов, луна, марс, юрий урличич, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" создаст отсек космической станции для 3D-печати на орбите

12:03 03.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Роскосмос" намерен спроектировать производственный отсек орбитальной станции для печати предметов с помощью аддитивных технологий, говорится в презентации, представленной первым заместителем гендиректора госкорпорации Юрием Урличичем на конференции "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты".
"Спроектировать производственный отсек орбитальной станции", - говорится в презентации.
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"Роскосмос" планирует приступить к переговорам о судьбе МКС в 2021 году
Аддитивные технологии - технологии послойного наращивания объектов.
Помимо того, планируется сформировать требования к печати на орбите и доработать существующие технологии печати. Согласно презентации, с помощью таких технологий можно будет изготавливать в условиях невесомости в короткий сроки конструкции любой сложности.
Из презентации следует, что в перспективе рассматривается возможность печати из лунного грунта.
В феврале заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов рассказал РИА Новости, что Фонд совместно с "Роскосмосом" приступил к разработке космического 3D-принтера, испытания которого проведут на МКС, а в будущем планируется использовать для печати крупных конструкций в космосе и элементов баз на Луне и Марсе.
В 2014 году свой 3D-принтер на МКС испытала американская компания Made in Space. Россия в 2018 году первой в мире провела испытания на орбите биопринтера, напечатав ткани человека и животных.
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РАН заинтересовалась добычей ресурсов в космосе
 
РИА НаукаВиталий ДавыдовЛунаМарсЮрий УрличичМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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