https://ria.ru/20201203/roskosmos-1587479990.html

"Роскосмос" создаст отсек космической станции для 3D-печати на орбите

"Роскосмос" создаст отсек космической станции для 3D-печати на орбите

"Роскосмос" намерен спроектировать производственный отсек орбитальной станции для печати предметов с помощью аддитивных технологий, говорится в презентации,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:03

2020-12-03T12:03

2020-12-03T12:03

риа наука

виталий давыдов

луна

марс

юрий урличич

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Роскосмос" намерен спроектировать производственный отсек орбитальной станции для печати предметов с помощью аддитивных технологий, говорится в презентации, представленной первым заместителем гендиректора госкорпорации Юрием Урличичем на конференции "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты"."Спроектировать производственный отсек орбитальной станции", - говорится в презентации.Аддитивные технологии - технологии послойного наращивания объектов.Помимо того, планируется сформировать требования к печати на орбите и доработать существующие технологии печати. Согласно презентации, с помощью таких технологий можно будет изготавливать в условиях невесомости в короткий сроки конструкции любой сложности.Из презентации следует, что в перспективе рассматривается возможность печати из лунного грунта.В феврале заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов рассказал РИА Новости, что Фонд совместно с "Роскосмосом" приступил к разработке космического 3D-принтера, испытания которого проведут на МКС, а в будущем планируется использовать для печати крупных конструкций в космосе и элементов баз на Луне и Марсе.В 2014 году свой 3D-принтер на МКС испытала американская компания Made in Space. Россия в 2018 году первой в мире провела испытания на орбите биопринтера, напечатав ткани человека и животных.

https://ria.ru/20201126/roskosmos-1586450733.html

https://ria.ru/20201120/kosmos-1585443490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий давыдов, луна, марс, юрий урличич, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос