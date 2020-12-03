https://ria.ru/20201203/roskachestvo-1587448113.html

Роскачество проверило консервы печени трески

Роскачество проверило консервы печени трески

Роскачество по итогам исследования консервированной печени трески пришло к выводу о безопасности продукции, но обнаружила видовую подмену, недостаток соли и... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:16

2020-12-03T08:16

2020-12-03T08:16

роскачество

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскачество по итогам исследования консервированной печени трески пришло к выводу о безопасности продукции, но обнаружила видовую подмену, недостаток соли и нарушения органолептических показателей, говорится в сообщении организации.Роскачество проверило 20 торговых марок, из которых 17 были отечественного производства, закупочная стоимость составила от 73,78 до 181,73 рубля за 100 граммов. В продукции одного производителя эксперты выявили видовую подмену, не обнаружив ДНК рыб рода атлантической или тихоокеанской трески."Данный факт является нарушением, так как производитель размещает в маркировке недостоверную информацию и тем самым вводит в заблуждение потребителя. Рейтинг товара обнулен за фальсификацию", - сообщает Роскачество.Еще два образца не соответствовали ГОСТу по массовой доле поваренной соли, так как содержали ее меньше нормативного значения 1,2–2,5%. "Данный факт может сказаться не только на вкусе, но и на безопасности продукции, так как соль - естественный консервант", - поясняют эксперты. Продукция пяти торговых марок, изготовленных по собственным техусловиям или без указания нормативного документа, также содержала недостаточно соли.Консервы двух производителей не соответствовали установленным нормативам по органолептическим показателям, так как имели нехарактерный цвет печени и выделившегося жира. Такое же несоответствие было обнаружено у двух других марок, "однако формально это нельзя считать нарушением, так продукция выпускается по собственным нормативным документам", поясняют эксперты. Были выявлены и нарушения в маркировке: массовая доля жира и витамина А в продукции одного производителя не соответствовала маркировке, кроме того, не были указаны средние значения в составе продукта.В целом Роскачество признало продукцию всех торговых марок безопасной, поскольку не выявило превышения по содержанию токсичных элементов, а также расхождения с требованиями техрегламента по микробиологическим показателям. Также эксперты не нашли в продукции наличия паразитов и следов антибиотиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/mandarin-1587334071.html

https://ria.ru/20201202/maslo-1587272091.html

https://ria.ru/20201125/voda-1586308848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, общество