https://ria.ru/20201203/rekomendatsii-1587531537.html

В рекомендации по COVID-19 включат средства коммуникации с инвалидами

В рекомендации по COVID-19 включат средства коммуникации с инвалидами

Медики при стационарном и амбулаторном лечении коронавируса используют средства защиты, которые препятствуют общению врачей и инвалидов по слуху, Минздрав... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:17

2020-12-03T16:17

2020-12-03T16:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Медики при стационарном и амбулаторном лечении коронавируса используют средства защиты, которые препятствуют общению врачей и инвалидов по слуху, Минздрав включит в рекомендации использование средств коммуникации с такими пациентами, пообещал президенту РФ Владимиру Путину министр здравоохранения Михаил Мурашко.Путин в рамках встречи с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями подчеркнул, что это обязательно нужно сделать, причем не просто "на бумажке", а так, чтобы это было реализовано на практике."На сегодняшний день у нас действительно в стационарных учреждениях и на амбулаторном этапе используются средства защиты, которые препятствуют визуальному контакту, мы включим тогда в свои методические рекомендации, в приказ, который у нас регламентирует это, обязательно наличие средств... для улучшения коммуникации с пациентами с ограничением по слуху", - сказал Мурашко.Он уточнил, что проще всего будет общаться письменно, кроме того, будет рассмотрена возможность использования медиками специальных защитных шлемов."Важно довести это до логического завершения, до того, что это будет внедрено в реальную практическую жизнь", - отметил Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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