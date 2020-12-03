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В рекомендации по COVID-19 включат средства коммуникации с инвалидами
В рекомендации по COVID-19 включат средства коммуникации с инвалидами
Медики при стационарном и амбулаторном лечении коронавируса используют средства защиты, которые препятствуют общению врачей и инвалидов по слуху, Минздрав... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:17
2020-12-03T16:17
2020-12-03T16:17
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Медики при стационарном и амбулаторном лечении коронавируса используют средства защиты, которые препятствуют общению врачей и инвалидов по слуху, Минздрав включит в рекомендации использование средств коммуникации с такими пациентами, пообещал президенту РФ Владимиру Путину министр здравоохранения Михаил Мурашко.Путин в рамках встречи с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями подчеркнул, что это обязательно нужно сделать, причем не просто "на бумажке", а так, чтобы это было реализовано на практике."На сегодняшний день у нас действительно в стационарных учреждениях и на амбулаторном этапе используются средства защиты, которые препятствуют визуальному контакту, мы включим тогда в свои методические рекомендации, в приказ, который у нас регламентирует это, обязательно наличие средств... для улучшения коммуникации с пациентами с ограничением по слуху", - сказал Мурашко.Он уточнил, что проще всего будет общаться письменно, кроме того, будет рассмотрена возможность использования медиками специальных защитных шлемов."Важно довести это до логического завершения, до того, что это будет внедрено в реальную практическую жизнь", - отметил Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Медики при стационарном и амбулаторном лечении коронавируса
используют средства защиты, которые препятствуют общению врачей и инвалидов по слуху, Минздрав включит в рекомендации использование средств коммуникации с такими пациентами, пообещал президенту РФ Владимиру Путину
министр здравоохранения Михаил Мурашко
.
Путин в рамках встречи с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями подчеркнул, что это обязательно нужно сделать, причем не просто "на бумажке", а так, чтобы это было реализовано на практике.
"На сегодняшний день у нас действительно в стационарных учреждениях и на амбулаторном этапе используются средства защиты, которые препятствуют визуальному контакту, мы включим тогда в свои методические рекомендации, в приказ, который у нас регламентирует это, обязательно наличие средств... для улучшения коммуникации с пациентами с ограничением по слуху", - сказал Мурашко.
Он уточнил, что проще всего будет общаться письменно, кроме того, будет рассмотрена возможность использования медиками специальных защитных шлемов.
"Важно довести это до логического завершения, до того, что это будет внедрено в реальную практическую жизнь", - отметил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.