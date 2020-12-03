https://ria.ru/20201203/rebenok-1587533574.html

Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года"

Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года"

Американский журнал Time, ежегодно выбирающий "Человека года", в 2020 году создал новую категорию "Ребенок года"- в номинации победила 15-летняя... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:25

2020-12-03T16:25

2020-12-03T16:38

грета тунберг

сша

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский журнал Time, ежегодно выбирающий "Человека года", в 2020 году создал новую категорию "Ребенок года"- в номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао.В 2020 году журнал в партнерстве с каналом Nickelodeon выбрал Рао из 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет в категории "Ребенок года", которая, по мнению издания, должна служить "барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки"."Последние 92 года журнал Time выбирал "Человека года". В 2019 году тогда 16-летняя Грета Тунберг стала самым молодым "Человеком года" и первым победителем младше 25 лет. Ее движение за борьбу с климатическими изменениями, на фоне других молодежных движений последних лет, меняющих мир, ясно дают понять, что сегодня молодые люди обладают огромным влиянием и что они используют это влияние для формирования мира, соответствующего их видению", - пишет редакция журнала.Специально созданная комиссия отобрала в этом году пять финалистов. Эти дети "вырастили еду для тех, кто переживает кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о расовой справедливости", отмечает издание.Однако больше всего комиссию впечатлили заслуги Рао: "Рао не только исследует научные инструменты - такие как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, - но и применяет их для решения проблем в повседневной жизни, таких как травля в интернете и загрязнение воды".Каждый из пяти финалистов получит денежную награду от компании Viacom, которой принадлежит Nickelodeon.

https://ria.ru/20201113/chelovek-goda-1584461297.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грета тунберг, сша, в мире