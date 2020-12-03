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Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года"
Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года"
Американский журнал Time, ежегодно выбирающий "Человека года", в 2020 году создал новую категорию "Ребенок года"- в номинации победила 15-летняя... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:25
2020-12-03T16:38
грета тунберг
сша
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский журнал Time, ежегодно выбирающий "Человека года", в 2020 году создал новую категорию "Ребенок года"- в номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао.В 2020 году журнал в партнерстве с каналом Nickelodeon выбрал Рао из 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет в категории "Ребенок года", которая, по мнению издания, должна служить "барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки"."Последние 92 года журнал Time выбирал "Человека года". В 2019 году тогда 16-летняя Грета Тунберг стала самым молодым "Человеком года" и первым победителем младше 25 лет. Ее движение за борьбу с климатическими изменениями, на фоне других молодежных движений последних лет, меняющих мир, ясно дают понять, что сегодня молодые люди обладают огромным влиянием и что они используют это влияние для формирования мира, соответствующего их видению", - пишет редакция журнала.Специально созданная комиссия отобрала в этом году пять финалистов. Эти дети "вырастили еду для тех, кто переживает кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о расовой справедливости", отмечает издание.Однако больше всего комиссию впечатлили заслуги Рао: "Рао не только исследует научные инструменты - такие как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, - но и применяет их для решения проблем в повседневной жизни, таких как травля в интернете и загрязнение воды".Каждый из пяти финалистов получит денежную награду от компании Viacom, которой принадлежит Nickelodeon.
https://ria.ru/20201113/chelovek-goda-1584461297.html
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грета тунберг, сша, в мире

Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года"

16:25 03.12.2020 (обновлено: 16:38 03.12.2020)
 
© AFP 2020 / Vivien KillileaРебенок года - 2020 по версии журнала Time Гитанджали Рао
Ребенок года - 2020 по версии журнала Time Гитанджали Рао - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© AFP 2020 / Vivien Killilea
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский журнал Time, ежегодно выбирающий "Человека года", в 2020 году создал новую категорию "Ребенок года"- в номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао.
В 2020 году журнал в партнерстве с каналом Nickelodeon выбрал Рао из 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет в категории "Ребенок года", которая, по мнению издания, должна служить "барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки".
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"Последние 92 года журнал Time выбирал "Человека года". В 2019 году тогда 16-летняя Грета Тунберг стала самым молодым "Человеком года" и первым победителем младше 25 лет. Ее движение за борьбу с климатическими изменениями, на фоне других молодежных движений последних лет, меняющих мир, ясно дают понять, что сегодня молодые люди обладают огромным влиянием и что они используют это влияние для формирования мира, соответствующего их видению", - пишет редакция журнала.
Специально созданная комиссия отобрала в этом году пять финалистов. Эти дети "вырастили еду для тех, кто переживает кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о расовой справедливости", отмечает издание.
Однако больше всего комиссию впечатлили заслуги Рао: "Рао не только исследует научные инструменты - такие как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, - но и применяет их для решения проблем в повседневной жизни, таких как травля в интернете и загрязнение воды".
© Time MagazineГитанджали Рао на обложке журнала Time
Гитанджали Рао на обложке журнала Time - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Time Magazine
Гитанджали Рао на обложке журнала Time
Каждый из пяти финалистов получит денежную награду от компании Viacom, которой принадлежит Nickelodeon.
 
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