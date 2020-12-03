Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года"
16:25 03.12.2020 (обновлено: 16:38 03.12.2020)
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский журнал Time, ежегодно выбирающий "Человека года", в 2020 году создал новую категорию "Ребенок года"- в номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао.
В 2020 году журнал в партнерстве с каналом Nickelodeon выбрал Рао из 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет в категории "Ребенок года", которая, по мнению издания, должна служить "барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки".
"Последние 92 года журнал Time выбирал "Человека года". В 2019 году тогда 16-летняя Грета Тунберг стала самым молодым "Человеком года" и первым победителем младше 25 лет. Ее движение за борьбу с климатическими изменениями, на фоне других молодежных движений последних лет, меняющих мир, ясно дают понять, что сегодня молодые люди обладают огромным влиянием и что они используют это влияние для формирования мира, соответствующего их видению", - пишет редакция журнала.
Специально созданная комиссия отобрала в этом году пять финалистов. Эти дети "вырастили еду для тех, кто переживает кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о расовой справедливости", отмечает издание.
Однако больше всего комиссию впечатлили заслуги Рао: "Рао не только исследует научные инструменты - такие как искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, - но и применяет их для решения проблем в повседневной жизни, таких как травля в интернете и загрязнение воды".
Гитанджали Рао на обложке журнала Time
Каждый из пяти финалистов получит денежную награду от компании Viacom, которой принадлежит Nickelodeon.