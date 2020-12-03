Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/raketa-1587442218.html
С Плесецка стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи
С Плесецка стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T04:33
2020-12-03T09:01
россия
плесецк (космодром)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579797466_0:226:2676:1731_1400x0_80_0_0_114559cbbf285ce6cf18ee36f3999565.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.Пуск состоялся в 04:14 мск с третьей установки площадки номер 43. Ракету взяли на сопровождение наземные средства ВКС. В расчетное время разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту спутник связи "Гонец-М" и аппарат в интересах российского военного ведомства. Управление первым передано заказчику. Второму присвоен порядковый номер "Космос-2548", с ним "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме".Это шестой пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий успешно прошел 25 октября."Гонец" — российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами.
https://ria.ru/20200807/1575473467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579797466_33:0:2641:1956_1400x0_80_0_0_dc44e051ffef8613a25cba67d06526d7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, плесецк (космодром), космос - риа наука

С Плесецка стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи

04:33 03.12.2020 (обновлено: 09:01 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз"
Ракета-носитель Союз - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Пуск состоялся в 04:14 мск с третьей установки площадки номер 43. Ракету взяли на сопровождение наземные средства ВКС.
В расчетное время разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту спутник связи "Гонец-М" и аппарат в интересах российского военного ведомства. Управление первым передано заказчику. Второму присвоен порядковый номер "Космос-2548", с ним "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме".
Это шестой пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий успешно прошел 25 октября.
"Гонец" — российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами.
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 08:07Хочу стать космонавтом
Лучше, чем у Маска: Рогозин рассказал о новой ракете на замену "Союзу-2"
 
РоссияПлесецк (космодром)Космос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Ученые назвали наиболее частый источник заражения коронавирусом
09:09Число ушедших на карантин школ в России увеличилось до 62
09:04Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19
09:03В Москве 6849 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью
09:00Уникальный бесконтактный подшипник создали в России
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
Лента новостейМолния