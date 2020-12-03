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С Плесецка стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи
С Плесецка стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T04:33
2020-12-03T04:33
2020-12-03T09:01
россия
плесецк (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.Пуск состоялся в 04:14 мск с третьей установки площадки номер 43. Ракету взяли на сопровождение наземные средства ВКС. В расчетное время разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту спутник связи "Гонец-М" и аппарат в интересах российского военного ведомства. Управление первым передано заказчику. Второму присвоен порядковый номер "Космос-2548", с ним "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме".Это шестой пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий успешно прошел 25 октября."Гонец" — российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами.
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россия, плесецк (космодром), космос - риа наука
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
С космодрома Плесецк
стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Пуск состоялся в 04:14 мск с третьей установки площадки номер 43. Ракету взяли на сопровождение наземные средства ВКС.
В расчетное время разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту спутник связи "Гонец-М" и аппарат в интересах российского военного ведомства. Управление первым передано заказчику. Второму присвоен порядковый номер "Космос-2548", с ним "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме".
Это шестой пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий успешно прошел 25 октября.
"Гонец" — российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами.