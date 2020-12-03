https://ria.ru/20201203/putin-1587518998.html
Путин заявил, что безбарьерная среда должна быть создана повсеместно
Путин заявил, что безбарьерная среда должна быть создана повсеместно
Безбарьерная среда должна быть создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:14
2020-12-03T15:14
2020-12-03T15:29
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587514992_0:23:3068:1748_1400x0_80_0_0_61cc5a95e50398023be6943faad4e648.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Безбарьерная среда должна быть создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, заявил президент России Владимир Путин."Очевидно, что мы должны делать все, чтобы безбарьерная среда была создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, в каждом муниципалитете, в каждом общественном месте", - сказал он в ходе общения с общественными организациями людей с ограниченными возможностями здоровья."Сейчас не буду говорить про международные обязательства, дело совершенно не в этом. А дело в том, что мы перед своими гражданами должны нести эту ответственность и реализовывать, решать эту задачу", - добавил глава государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/invalidnost-1586733078.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587514992_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_88dc75f0a1af1db371cb5cc1cf3e5ede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Безбарьерная среда должна быть создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, заявил президент России Владимир Путин
.
"Очевидно, что мы должны делать все, чтобы безбарьерная среда была создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, в каждом муниципалитете, в каждом общественном месте", - сказал он в ходе общения с общественными организациями людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Сейчас не буду говорить про международные обязательства, дело совершенно не в этом. А дело в том, что мы перед своими гражданами должны нести эту ответственность и реализовывать, решать эту задачу", - добавил глава государства.