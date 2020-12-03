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Путин заявил, что безбарьерная среда должна быть создана повсеместно
Путин заявил, что безбарьерная среда должна быть создана повсеместно
Безбарьерная среда должна быть создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:14
2020-12-03T15:29
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Безбарьерная среда должна быть создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, заявил президент России Владимир Путин."Очевидно, что мы должны делать все, чтобы безбарьерная среда была создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, в каждом муниципалитете, в каждом общественном месте", - сказал он в ходе общения с общественными организациями людей с ограниченными возможностями здоровья."Сейчас не буду говорить про международные обязательства, дело совершенно не в этом. А дело в том,&nbsp; что мы перед своими гражданами должны нести эту ответственность и реализовывать, решать эту задачу", - добавил глава государства.
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владимир путин, общество

Путин заявил, что безбарьерная среда должна быть создана повсеместно

15:14 03.12.2020 (обновлено: 15:29 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Безбарьерная среда должна быть создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Очевидно, что мы должны делать все, чтобы безбарьерная среда была создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, в каждом муниципалитете, в каждом общественном месте", - сказал он в ходе общения с общественными организациями людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Сейчас не буду говорить про международные обязательства, дело совершенно не в этом. А дело в том,  что мы перед своими гражданами должны нести эту ответственность и реализовывать, решать эту задачу", - добавил глава государства.
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