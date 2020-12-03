https://ria.ru/20201203/putin-1587518998.html

Путин заявил, что безбарьерная среда должна быть создана повсеместно

Путин заявил, что безбарьерная среда должна быть создана повсеместно

Безбарьерная среда должна быть создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:14

2020-12-03T15:14

2020-12-03T15:29

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Безбарьерная среда должна быть создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, заявил президент России Владимир Путин."Очевидно, что мы должны делать все, чтобы безбарьерная среда была создана на каждом объекте в каждом субъекте РФ, в каждом муниципалитете, в каждом общественном месте", - сказал он в ходе общения с общественными организациями людей с ограниченными возможностями здоровья."Сейчас не буду говорить про международные обязательства, дело совершенно не в этом. А дело в том, что мы перед своими гражданами должны нести эту ответственность и реализовывать, решать эту задачу", - добавил глава государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/invalidnost-1586733078.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество