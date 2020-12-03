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Путин призвал глав регионов соблюдать требования безбарьерной среды
Путин призвал глав регионов соблюдать требования безбарьерной среды
Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей регионов соблюдать требования безбарьерной среды при проектировании городских пространств не для галочки, а... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:04
2020-12-03T15:04
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей регионов соблюдать требования безбарьерной среды при проектировании городских пространств не для галочки, а чтобы как можно больше людей не оказывались вынужденными затворниками.Путин в четверг провел встречу с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями по видеосвязи."Подчеркну, внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже напоминать не нужно", - сказал Путин на встрече.Президент уточнил, что это относится и к реформе контрольно-надзорной деятельности, к организации рынка труда и к реализации национальных проектов. "Особенно в той части, которая касается создания комфортной среды для жизни - это строительство, благоустройство, преобразование городских пространств. То есть абсолютно везде необходимо неукоснительно соблюдать безбарьерные требования", - сказал Путин."Я хочу обратить внимание прежде всего коллег в регионах России, что делать это нужно, разумеется, не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников", - добавил президент.
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владимир путин, общество

Путин призвал глав регионов соблюдать требования безбарьерной среды

15:04 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей регионов соблюдать требования безбарьерной среды при проектировании городских пространств не для галочки, а чтобы как можно больше людей не оказывались вынужденными затворниками.
Путин в четверг провел встречу с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями по видеосвязи.
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"Подчеркну, внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже напоминать не нужно", - сказал Путин на встрече.
Президент уточнил, что это относится и к реформе контрольно-надзорной деятельности, к организации рынка труда и к реализации национальных проектов. "Особенно в той части, которая касается создания комфортной среды для жизни - это строительство, благоустройство, преобразование городских пространств. То есть абсолютно везде необходимо неукоснительно соблюдать безбарьерные требования", - сказал Путин.
"Я хочу обратить внимание прежде всего коллег в регионах России, что делать это нужно, разумеется, не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников", - добавил президент.
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