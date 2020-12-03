https://ria.ru/20201203/putin-1587516309.html

Путин назвал условие, при котором можно покорить любые вершины

Путин назвал условие, при котором можно покорить любые вершины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что покорить любые вершины можно, если никогда не сдаваться. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:01

2020-12-03T15:01

2020-12-03T15:01

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что покорить любые вершины можно, если никогда не сдаваться."Если никогда не сдаваться, можно покорить любые вершины", - сказал президент на встрече с общественными организациями людей с ограниченными возможностями.По его словам, одной из важнейших задач, стоящих перед властью, является создание возможностей для самореализации людей, что в полной мере относится к людям с ограниченными возможностями. Создать такие условия - это не задача, а обязанность, отметил президент.Путин также поздравил победителей и всех участников национального чемпионата "Абилимпикс". Он отметил уровень мастерства и подготовки россиян, добавив, что за ними стоят сила духа, упорство, целеустремлённость - те же качества, что ведут к победе паралимпийцев.

https://ria.ru/20201022/rossiyane-1581064262.html

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владимир путин, общество