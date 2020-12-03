https://ria.ru/20201203/putin-1587515360.html

Путин обратил внимание общественников на положение людей с ОВЗ

Путин обратил внимание общественников на положение людей с ОВЗ

Президент России Владимир Путин призвал регионы делать все возможное для людей с ограниченными возможностями, "чтобы они не оказались в положении вынужденных... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:55

2020-12-03T14:55

2020-12-03T14:57

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал регионы делать все возможное для людей с ограниченными возможностями, "чтобы они не оказались в положении вынужденных затворников"."Я хочу обратить внимание прежде всего коллег в регионах России, что делать это нужно, разумеется, не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников", - сказал Путин на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями.Президент подчеркнул, что внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан "в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже напоминать-то не нужно". Он также обратил внимание на создание комфортной среды для жизни, отметив, что везде надо неукоснительно соблюдать безбарьерные требования.

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владимир путин, общество