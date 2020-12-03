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Путин обратил внимание общественников на положение людей с ОВЗ
Путин обратил внимание общественников на положение людей с ОВЗ
Президент России Владимир Путин призвал регионы делать все возможное для людей с ограниченными возможностями, "чтобы они не оказались в положении вынужденных... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:55
2020-12-03T14:55
2020-12-03T14:57
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал регионы делать все возможное для людей с ограниченными возможностями, "чтобы они не оказались в положении вынужденных затворников"."Я хочу обратить внимание прежде всего коллег в регионах России, что делать это нужно, разумеется, не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников", - сказал Путин на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями.Президент подчеркнул, что внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан "в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже напоминать-то не нужно". Он также обратил внимание на создание комфортной среды для жизни, отметив, что везде надо неукоснительно соблюдать безбарьерные требования.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
призвал регионы делать все возможное для людей с ограниченными возможностями, "чтобы они не оказались в положении вынужденных затворников".
"Я хочу обратить внимание прежде всего коллег в регионах России, что делать это нужно, разумеется, не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников", - сказал Путин на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями.
Президент подчеркнул, что внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан "в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже напоминать-то не нужно". Он также обратил внимание на создание комфортной среды для жизни, отметив, что везде надо неукоснительно соблюдать безбарьерные требования.