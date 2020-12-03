https://ria.ru/20201203/putin-1587515205.html

Путин оценил ситуацию с реализацией прав инвалидов

Путин оценил ситуацию с реализацией прав инвалидов

Гарантии прав инвалидов, закрепленные теперь в конституции, необходимо реализовывать в тесном контакте с общественными объединениями, эти положения о социальной РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:55

2020-12-03T14:55

2020-12-03T14:57

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гарантии прав инвалидов, закрепленные теперь в конституции, необходимо реализовывать в тесном контакте с общественными объединениями, эти положения о социальной защите людей с инвалидностью основаны на полном и равном осуществлении их прав и недопустимости дискриминации, заявил президент РФ Владимир Путин."Я напомню, принятые летом этого года на всероссийском голосовании поправки в конституцию Российской Федерации закрепили, в том числе, положения, посвященные социальной защите инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой бы то ни было дискриминации", - заявил Путин в ходе встречи с представителями общественных организаций инвалидов в четверг.Как отметил президент, он считает крайне важным то, что инициаторами этой поправки, как и многих других изменений в основной закон, стали именно представители общественных организаций. Предложение провести сегодняшнюю встречу также прозвучало в ходе общения с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию, упомянул он."Убежден, что именно так - в прямом, открытом диалоге с представителями гражданского общества, вообще с людьми и появляются самые верные, выверенные и эффективные решения. И именно так - в тесном взаимодействии с общественными объединениями людей с инвалидностью - необходимо и реализовывать гарантии, закрепленные теперь в конституции", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20201203/pensiya-1587487517.html

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россия, владимир путин, общество