Путин оценил ситуацию с реализацией прав инвалидов
14:55 03.12.2020 (обновлено: 14:57 03.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями общественных организаций инвалидов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гарантии прав инвалидов, закрепленные теперь в конституции, необходимо реализовывать в тесном контакте с общественными объединениями, эти положения о социальной защите людей с инвалидностью основаны на полном и равном осуществлении их прав и недопустимости дискриминации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я напомню, принятые летом этого года на всероссийском голосовании поправки в конституцию Российской Федерации закрепили, в том числе, положения, посвященные социальной защите инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой бы то ни было дискриминации", - заявил Путин в ходе встречи с представителями общественных организаций инвалидов в четверг.
Как отметил президент, он считает крайне важным то, что инициаторами этой поправки, как и многих других изменений в основной закон, стали именно представители общественных организаций. Предложение провести сегодняшнюю встречу также прозвучало в ходе общения с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию, упомянул он.
"Убежден, что именно так - в прямом, открытом диалоге с представителями гражданского общества, вообще с людьми и появляются самые верные, выверенные и эффективные решения. И именно так - в тесном взаимодействии с общественными объединениями людей с инвалидностью - необходимо и реализовывать гарантии, закрепленные теперь в конституции", - подчеркнул Путин.