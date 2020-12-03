https://ria.ru/20201203/putin-1587491966.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валери Жискар д'Эстена

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валери Жискар д'Эстена

Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону соболезнования по поводу кончины экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:12

2020-12-03T13:12

2020-12-03T13:15

валери жискар д’эстен

эммануэль макрон

владимир путин

франция

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону соболезнования по поводу кончины экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена, соответствующее соболезнование опубликовано в четверг на сайте Кремля.Жискар д'Эстен, занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год, умер 2 декабря в возрасте 94 лет в своей резиденции в департаменте Луар и Шер на западе страны."Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего президента Французской Республики Валери Жискар д'Эстена. С именем этого выдающегося человека связаны многие важные события новейшей истории Франции, и он по праву считался патриархом европейской политики", - говорится в сообщении.Путин также подчеркнул, что д'Эстен принадлежал к поколению ветеранов самой кровопролитной войны в истории человечества, он хорошо понимал ценность человеческой жизни, а также всегда выступал за упрочение мира и международной безопасности."На посту главы государства и в последующие годы он многое сделал для развития конструктивных отношений между нашими государствами, для расширения российско-французского диалога и партнерского взаимодействия. Память о нем навсегда останется в сердцах россиян", - говорится в сообщении.В заключение, президент России попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всем гражданам Франции.

https://ria.ru/20201203/desten-1587442419.html

франция

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валери жискар д’эстен, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире