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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валери Жискар д'Эстена
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валери Жискар д'Эстена
Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону соболезнования по поводу кончины экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:12
2020-12-03T13:15
валери жискар д’эстен
эммануэль макрон
владимир путин
франция
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону соболезнования по поводу кончины экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена, соответствующее соболезнование опубликовано в четверг на сайте Кремля.Жискар д'Эстен, занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год, умер 2 декабря в возрасте 94 лет в своей резиденции в департаменте Луар и Шер на западе страны."Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего президента Французской Республики Валери Жискар д'Эстена. С именем этого выдающегося человека связаны многие важные события новейшей истории Франции, и он по праву считался патриархом европейской политики", - говорится в сообщении.Путин также подчеркнул, что д'Эстен принадлежал к поколению ветеранов самой кровопролитной войны в истории человечества, он хорошо понимал ценность человеческой жизни, а также всегда выступал за упрочение мира и международной безопасности."На посту главы государства и в последующие годы он многое сделал для развития конструктивных отношений между нашими государствами, для расширения российско-французского диалога и партнерского взаимодействия. Память о нем навсегда останется в сердцах россиян", - говорится в сообщении.В заключение, президент России попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всем гражданам Франции.
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валери жискар д’эстен, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валери Жискар д'Эстена

13:12 03.12.2020 (обновлено: 13:15 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону соболезнования по поводу кончины экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена, соответствующее соболезнование опубликовано в четверг на сайте Кремля.
Жискар д'Эстен, занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год, умер 2 декабря в возрасте 94 лет в своей резиденции в департаменте Луар и Шер на западе страны.
"Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего президента Французской Республики Валери Жискар д'Эстена. С именем этого выдающегося человека связаны многие важные события новейшей истории Франции, и он по праву считался патриархом европейской политики", - говорится в сообщении.
Путин также подчеркнул, что д'Эстен принадлежал к поколению ветеранов самой кровопролитной войны в истории человечества, он хорошо понимал ценность человеческой жизни, а также всегда выступал за упрочение мира и международной безопасности.
"На посту главы государства и в последующие годы он многое сделал для развития конструктивных отношений между нашими государствами, для расширения российско-французского диалога и партнерского взаимодействия. Память о нем навсегда останется в сердцах россиян", - говорится в сообщении.
В заключение, президент России попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всем гражданам Франции.
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 04:49
Биография экс-президента Франции Жискар д'Эстена
 
Валери Жискар д’ЭстенЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияВ мире
 
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