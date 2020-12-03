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Путин встретится с финалистами конкурса "Доброволец России"
Путин встретится с финалистами конкурса "Доброволец России"
Президент России Владимир Путин в субботу встретится с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:47
2020-12-03T12:47
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу встретится с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Планирует, действительно, потому что там идет финал конкурса "Доброволец России - 2020", мы ожидаем, что президент встретится в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами этого конкурса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент принять участие в мероприятиях ко Дню волонтера 5 декабря.Он добавил, что встреча должна состояться "в середине дня".
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дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин встретится с финалистами конкурса "Доброволец России"

12:47 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу встретится с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Планирует, действительно, потому что там идет финал конкурса "Доброволец России - 2020", мы ожидаем, что президент встретится в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами этого конкурса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент принять участие в мероприятиях ко Дню волонтера 5 декабря.
Он добавил, что встреча должна состояться "в середине дня".
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