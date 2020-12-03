https://ria.ru/20201203/pts-1587449949.html

В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС

В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС

В России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:41

2020-12-03T08:41

2020-12-03T08:41

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).Теперь в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись "Водительское удостоверение" на трех языках.Кроме того, в ПТС будут вноситься сведения о сроки государственной регистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе.Свидетельство о регистрации транспортного средства пополнится данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

https://ria.ru/20201202/ekzamen-1587282847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество