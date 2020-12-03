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В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
В России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:41
2020-12-03T08:41
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).Теперь в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись "Водительское удостоверение" на трех языках.Кроме того, в ПТС будут вноситься сведения о сроки государственной регистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе.Свидетельство о регистрации транспортного средства пополнится данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество

В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС

08:41 03.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).
Теперь в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись "Водительское удостоверение" на трех языках.
"Надписи: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence", выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности", — уточняется в приказе.
Кроме того, в ПТС будут вноситься сведения о сроки государственной регистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе.
Свидетельство о регистрации транспортного средства пополнится данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.
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