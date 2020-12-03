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В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
В России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:41
2020-12-03T08:41
2020-12-03T08:41
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).Теперь в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись "Водительское удостоверение" на трех языках.Кроме того, в ПТС будут вноситься сведения о сроки государственной регистрации, количестве сидячих мест и технически допустимой массе.Свидетельство о регистрации транспортного средства пополнится данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.
https://ria.ru/20201202/ekzamen-1587282847.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество