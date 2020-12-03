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В Тюмени проверят отчет об оказании медицинской помощи мертвецу
В Тюмени проверят отчет об оказании медицинской помощи мертвецу
Власти в Тюмени проверяют информацию о том, что департамент здравоохранения региона отчитался об оказании медицинской помощи мертвецу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:08
2020-12-03T13:08
2020-12-03T13:08
здоровье - общество
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Власти в Тюмени проверяют информацию о том, что департамент здравоохранения региона отчитался об оказании медицинской помощи мертвецу, сообщили РИА Новости в четверг в департаменте.Ранее в паблике "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация от местной жительницы, которая заявила, что 27 октября пожаловалась в аппарат губернатора и департамент здравоохранения по поводу оказания медицинской помощи ее мужу. Первого декабря женщине пришел ответ из департамента, в котором написано, что мужчине предоставляется вся медицинская помощь в полном объеме. Но, по словам заявительницы, ее муж умер уже 20 дней назад."На разбор ситуации и подготовку ответа на основании ФЗ-59 требуется время. Департамент здравоохранения запрашивает медицинские документы у медицинской организации, проверяет факт выполнения", - ответили на претензии женщины в департаменте.Там добавили, что подготовка ответа на основании предоставленных данных из медорганизации может занять длительное время, по истечении которого и пришел официальный ответ – "на данный момент уже не востребованный, но, тем не менее, актуальный на момент проведения проверки".
https://ria.ru/20201201/otkaz-1587083348.html
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здоровье - общество, тюмень, происшествия