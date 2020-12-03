https://ria.ru/20201203/prostuda-1587434836.html

Названы три способа быстро избавиться от простуды

Названы три способа быстро избавиться от простуды

Быстро избавиться от простуды помогут три эффективных способа, их перечислила в интервью Express британский врач и телеведущая Сара Джарвис. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T00:46

2020-12-03T00:46

2020-12-03T00:46

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Быстро избавиться от простуды помогут три эффективных способа, их перечислила в интервью Express британский врач и телеведущая Сара Джарвис.Первый способ – спрей для горла. Как пояснила специалист, он может стать защитным барьером от микробов. "Исследования показали, что он может вдвое сократить продолжительность симптомов простуды и на треть сократить протекание болезни", - сообщила эксперт.Второй совет, который дала Джарвис, – использовать эхинацею. В то же время она указала на противоречивые результаты исследований эффективности применения данного лекарства.Третьим эффективным способом избавления от симптомов простуды эксперт назвала прием витамина C или употребление в пищу продуктов с ним – цитрусовых, перца, брокколи, брюссельской капусты и картофеля.Ранее врач-диетолог Ирина Лизун сообщила, что в холодную и дождливую погоду специи могут помочь в профилактике и лечении простудных заболеваний.По ее словам, со специями можно делать согревающие напитки, укрепляющие иммунитет. Также они могут помочь облегчить симптомы уже начавшейся болезни.

https://ria.ru/20201006/narodnye-1578482033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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