https://ria.ru/20201203/proschanie-1587516841.html

В Москве прошла церемония прощания с Ириной Антоновой

В Москве прошла церемония прощания с Ириной Антоновой

Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой завершилась в Москве, передает корреспондент РИА РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:03

2020-12-03T15:03

2020-12-03T17:41

культура

умерла ирина антонова

ирина антонова

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечной недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией.Прощание, которое проходило в закрытом формате, смог посетить лишь близкий круг коллег и родных. Среди них министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава компании Bosco Михаил Куснирович, худрук Театра Наций Евгений Миронов, вице-премьер Татьяна Голикова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, помощник президента РФ Владимир Мединский, гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, гендиректор Музея Востока Александр Седов, президент Фонда Солженицына Наталия Солженицына и другие.Как сообщили РИА Новости в ГМИИ, в Белом зале музея прошло музыкальное посвящение памяти Ирины Антоновой в исполнении Юрия Башмета и ансамбля Солисты Москвы.Похоронят президента ГМИИ на Новодевичьем кладбище рядом с мамой и мужем в пятницу. Все желающие выразить соболезнования могут отправить письмо на почту музея. Впоследствии их опубликуют на "Стене памяти" на сайте Пушкинского музея.Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество российских и зарубежных наград.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/1587496812.html

https://ria.ru/20201201/antonova-1587151722.html

москва

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"Благодаря ей музеи знают все" – Голикова об Ирине Антоновой Татьяна Голикова рассказала об Ирине Антоновой. 2020-12-03T15:03 true PT0M51S

Легенда музея: не стало Ирины Антоновой На 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова. Она была президентом, а до этого долгие годы директором Пушкинского музея, куда пришла сразу после войны научным сотрудником. Ее вклад в музей и культуру огромен: Ирина Александровна открыла в ГМИИ Отдел личных коллекций, возглавила подготовку «музейного городка» – проекта-мечты основателя музея Ивана Цветаева. Антонова проводила научные конференции и музыкальные фестивали. Благодаря ей Москва в 1974 году увидела знаменитую «Мону Лизу» Да Винчи. Она же в Россию привозила Пикассо, Дали, Караваджо, Уорхала и даже коллекции домов моды Шанель и Диор. 2020-12-03T15:03 true PT1M22S

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