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Иркутская область
https://ria.ru/20201203/proekt-1587526734.html
Проект модернизации аэропорта Бодайбо будет готов до конца 2020 года
Проект модернизации аэропорта Бодайбо будет готов до конца 2020 года
Проект модернизации инфраструктуры аэропорта города Бодайбо должен быть готов до конца 2020 года и в первом полугодии следующего пройти госэкспертизу, сообщает... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:50
2020-12-03T15:50
иркутская область
пао "полюс"
игорь кобзев
бодайбо
иркутская область
экономика
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ИРКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Проект модернизации инфраструктуры аэропорта города Бодайбо должен быть готов до конца 2020 года и в первом полугодии следующего пройти госэкспертизу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с генеральным директором ПАО "Полюс" Павлом Грачевым. Встреча прошла в Бодайбо во время рабочей поездки главы региона в Бодайбинский район. Речь, в частности, шла о модернизации взлетно-посадочной полосы и аэропорта города Бодайбо, которая осуществляется в рамках государственного-частного партнерства. Проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". В федеральном бюджете на эти цели запланировано более 4 миллиардов рублей."В настоящее время за счет средств АО "ЗДК Лензолото" - дочерней компании ПАО "Полюс" - ведется разработка проектной документации. Она должна быть готова до конца текущего года, а в первом полугодии 2021 года - пройти госэкспертизу", - говорится в сообщении.После модернизации, которую планируется закончить в 2024 году, аэропорт Бодайбо наряду с Ан-24 и Ан-26 сможет принимать Sukhoi Superjet 100.Кроме аэропорта губернатор посетил площадку Вернинского ГОКа и золоторудное месторождение Сухой Лог.Между правительством Иркутской области и ПАО "Полюс" подписано дополнительное соглашение, в котором определены обязательства компании по отношению к региону присутствия. В настоящее время идет перерегистрация дочерней компании ПАО "Полюс" - "СЛ Золото" - в качестве налогоплательщика Иркутской области."У нас много совместных проектов, в том числе масштабных инфраструктурных. Среди них модернизация аэропорта Бодайбо, дорожной сети района. Особое внимание приковано к разработке месторождения Сухой Лог", - отметил во время встречи глава региона.
https://ria.ru/20201128/priangare-1586718365.html
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пао "полюс", игорь кобзев, бодайбо, иркутская область, экономика

Проект модернизации аэропорта Бодайбо будет готов до конца 2020 года

15:50 03.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ИРКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Проект модернизации инфраструктуры аэропорта города Бодайбо должен быть готов до конца 2020 года и в первом полугодии следующего пройти госэкспертизу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с генеральным директором ПАО "Полюс" Павлом Грачевым. Встреча прошла в Бодайбо во время рабочей поездки главы региона в Бодайбинский район. Речь, в частности, шла о модернизации взлетно-посадочной полосы и аэропорта города Бодайбо, которая осуществляется в рамках государственного-частного партнерства. Проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". В федеральном бюджете на эти цели запланировано более 4 миллиардов рублей.
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"В настоящее время за счет средств АО "ЗДК Лензолото" - дочерней компании ПАО "Полюс" - ведется разработка проектной документации. Она должна быть готова до конца текущего года, а в первом полугодии 2021 года - пройти госэкспертизу", - говорится в сообщении.
После модернизации, которую планируется закончить в 2024 году, аэропорт Бодайбо наряду с Ан-24 и Ан-26 сможет принимать Sukhoi Superjet 100.
Кроме аэропорта губернатор посетил площадку Вернинского ГОКа и золоторудное месторождение Сухой Лог.
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Между правительством Иркутской области и ПАО "Полюс" подписано дополнительное соглашение, в котором определены обязательства компании по отношению к региону присутствия. В настоящее время идет перерегистрация дочерней компании ПАО "Полюс" - "СЛ Золото" - в качестве налогоплательщика Иркутской области.
"У нас много совместных проектов, в том числе масштабных инфраструктурных. Среди них модернизация аэропорта Бодайбо, дорожной сети района. Особое внимание приковано к разработке месторождения Сухой Лог", - отметил во время встречи глава региона.
 
Иркутская областьПАО "Полюс"Игорь КобзевБодайбоИркутская областьЭкономика
 
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