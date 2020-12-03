Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/produkty-1587552662.html
Названы три продукта, блокирующие коронавирус
Названы три продукта, блокирующие коронавирус
Ученые обнаружили, что химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:47
2020-12-03T21:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
северная каролина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/69764/25/697642539_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_3dd399b6203a8bee680bafc6828357ba.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили, что химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Frontiers in Plant Science.Отмечается, что слабым местом SARS-CoV-2 является "основная протеаза" Mpro — фермент, участвующий в репликационном механизме. Также известно, что Mpro подавляется при взаимодействии с различными химическими соединениями растительных продуктов, известных мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.Специалисты Университета Северной Каролины изучили продукты питания и лекарственные растения на предмет наличия таких соединений. Компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты in vitro показали, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде, очень успешно подавили функцию Mpro, соединения в порошке какао и темном шоколаде снизили активность протеазы примерно наполовину.Исследователи также отмечают, что в зеленом чае имеются пять химических соединений, которые взаимодействуют с разными участками Mpro и нейтрализуют его действие. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
северная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/69764/25/697642539_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_3977b782c2a0808c2cd3cd1b86fb1503.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, северная каролина

Названы три продукта, блокирующие коронавирус

17:47 03.12.2020 (обновлено: 21:02 03.12.2020)
 
© Flickr / John LooПлитка шоколада
Плитка шоколада - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Flickr / John Loo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили, что химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Frontiers in Plant Science.
Отмечается, что слабым местом SARS-CoV-2 является "основная протеаза" Mpro — фермент, участвующий в репликационном механизме. Также известно, что Mpro подавляется при взаимодействии с различными химическими соединениями растительных продуктов, известных мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Специалисты Университета Северной Каролины изучили продукты питания и лекарственные растения на предмет наличия таких соединений. Компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты in vitro показали, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде, очень успешно подавили функцию Mpro, соединения в порошке какао и темном шоколаде снизили активность протеазы примерно наполовину.
Исследователи также отмечают, что в зеленом чае имеются пять химических соединений, которые взаимодействуют с разными участками Mpro и нейтрализуют его действие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСШАСеверная Каролина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22В Китае прокомментировали статью главы американской разведки
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
Лента новостейМолния