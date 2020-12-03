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Названы три продукта, блокирующие коронавирус

Названы три продукта, блокирующие коронавирус

Ученые обнаружили, что химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:47

2020-12-03T17:47

2020-12-03T21:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

северная каролина

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили, что химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Frontiers in Plant Science.Отмечается, что слабым местом SARS-CoV-2 является "основная протеаза" Mpro — фермент, участвующий в репликационном механизме. Также известно, что Mpro подавляется при взаимодействии с различными химическими соединениями растительных продуктов, известных мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.Специалисты Университета Северной Каролины изучили продукты питания и лекарственные растения на предмет наличия таких соединений. Компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты in vitro показали, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде, очень успешно подавили функцию Mpro, соединения в порошке какао и темном шоколаде снизили активность протеазы примерно наполовину.Исследователи также отмечают, что в зеленом чае имеются пять химических соединений, которые взаимодействуют с разными участками Mpro и нейтрализуют его действие. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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северная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, северная каролина