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Названы три продукта, блокирующие коронавирус
Названы три продукта, блокирующие коронавирус
Ученые обнаружили, что химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:47
2020-12-03T17:47
2020-12-03T21:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили, что химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Frontiers in Plant Science.Отмечается, что слабым местом SARS-CoV-2 является "основная протеаза" Mpro — фермент, участвующий в репликационном механизме. Также известно, что Mpro подавляется при взаимодействии с различными химическими соединениями растительных продуктов, известных мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.Специалисты Университета Северной Каролины изучили продукты питания и лекарственные растения на предмет наличия таких соединений. Компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты in vitro показали, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде, очень успешно подавили функцию Mpro, соединения в порошке какао и темном шоколаде снизили активность протеазы примерно наполовину.Исследователи также отмечают, что в зеленом чае имеются пять химических соединений, которые взаимодействуют с разными участками Mpro и нейтрализуют его действие. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, северная каролина
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Ученые обнаружили, что химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае способны блокировать SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Frontiers in Plant Science.
Отмечается, что слабым местом SARS-CoV-2 является "основная протеаза" Mpro — фермент, участвующий в репликационном механизме. Также известно, что Mpro подавляется при взаимодействии с различными химическими соединениями растительных продуктов, известных мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Специалисты Университета Северной Каролины изучили продукты питания и лекарственные растения на предмет наличия таких соединений. Компьютерное моделирование и лабораторные эксперименты in vitro показали, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде, очень успешно подавили функцию Mpro, соединения в порошке какао и темном шоколаде снизили активность протеазы примерно наполовину.
Исследователи также отмечают, что в зеленом чае имеются пять химических соединений, которые взаимодействуют с разными участками Mpro и нейтрализуют его действие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.