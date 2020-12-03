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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/primore-1587450068.html
В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
Еще 500 доз вакцины от коронавируса поступят в Приморье на следующей неделе, ее распространят среди врачей и социальных работников, сообщает правительство... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:41
2020-12-03T08:41
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Еще 500 доз вакцины от коронавируса поступят в Приморье на следующей неделе, ее распространят среди врачей и социальных работников, сообщает правительство региона.Всего до конца года Приморье получит 1640 доз вакцины, информируют власти."Из них 42 дозы поступили, они были введены медицинским работникам, работающим в "красных зонах" стационаров и поликлиник. На следующей неделе мы получаем еще 500 доз вакцины, холодовое оборудование для хранения готово. Это небольшая партия, прививать будем добровольно медицинских и социальных работников. Остальные 1100 доз должны прийти в декабре", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Приморского края – министра здравоохранения Анастасии Худченко.По ее словам, массовая вакцинация начнется не раньше завершения всех клинических испытаний, "ориентировочно это произойдет в январе-феврале 2021 года".В среду президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России на следующей неделе. Он рассказал, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 235 новых случаев COVID-19, всего - 22 612. Выздоровели 155 пациентов, всего – 15 968. По данным сайта краевого правительства, накануне умерли 4 человека, в общей сложности с начала пандемии – 242. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение масок и соблюдение социальной дистанции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587423301.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, приморский край, общество

В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19

08:41 03.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Еще 500 доз вакцины от коронавируса поступят в Приморье на следующей неделе, ее распространят среди врачей и социальных работников, сообщает правительство региона.
Всего до конца года Приморье получит 1640 доз вакцины, информируют власти.
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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"Из них 42 дозы поступили, они были введены медицинским работникам, работающим в "красных зонах" стационаров и поликлиник. На следующей неделе мы получаем еще 500 доз вакцины, холодовое оборудование для хранения готово. Это небольшая партия, прививать будем добровольно медицинских и социальных работников. Остальные 1100 доз должны прийти в декабре", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Приморского края – министра здравоохранения Анастасии Худченко.
По ее словам, массовая вакцинация начнется не раньше завершения всех клинических испытаний, "ориентировочно это произойдет в январе-феврале 2021 года".
Медсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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В среду президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России на следующей неделе. Он рассказал, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.
За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 235 новых случаев COVID-19, всего - 22 612. Выздоровели 155 пациентов, всего – 15 968. По данным сайта краевого правительства, накануне умерли 4 человека, в общей сложности с начала пандемии – 242. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинПриморский крайОбщество
 
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