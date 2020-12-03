https://ria.ru/20201203/primore-1587450068.html

В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19

В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19

Еще 500 доз вакцины от коронавируса поступят в Приморье на следующей неделе, ее распространят среди врачей и социальных работников, сообщает правительство... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:41

2020-12-03T08:41

2020-12-03T08:41

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

приморский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587379232_0:66:3193:1862_1400x0_80_0_0_797c581e53a1de87a3e1f79d8242ac9f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Еще 500 доз вакцины от коронавируса поступят в Приморье на следующей неделе, ее распространят среди врачей и социальных работников, сообщает правительство региона.Всего до конца года Приморье получит 1640 доз вакцины, информируют власти."Из них 42 дозы поступили, они были введены медицинским работникам, работающим в "красных зонах" стационаров и поликлиник. На следующей неделе мы получаем еще 500 доз вакцины, холодовое оборудование для хранения готово. Это небольшая партия, прививать будем добровольно медицинских и социальных работников. Остальные 1100 доз должны прийти в декабре", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Приморского края – министра здравоохранения Анастасии Худченко.По ее словам, массовая вакцинация начнется не раньше завершения всех клинических испытаний, "ориентировочно это произойдет в январе-феврале 2021 года".В среду президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России на следующей неделе. Он рассказал, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 235 новых случаев COVID-19, всего - 22 612. Выздоровели 155 пациентов, всего – 15 968. По данным сайта краевого правительства, накануне умерли 4 человека, в общей сложности с начала пандемии – 242. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение масок и соблюдение социальной дистанции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587423301.html

https://ria.ru/20201202/prezentatsiya-1587413477.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, приморский край, общество