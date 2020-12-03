https://ria.ru/20201203/pribyl-1587563122.html

"Роскосмос" оценил размер прибыли от контрактов с НАСА

"Роскосмос" оценил размер прибыли от контрактов с НАСА

Ежегодная прибыль от доставки астронавтов США на Международную космическую станцию была минимальной, ее не хватило бы даже на запуск одной ракеты в год,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:01

2020-12-03T19:01

2020-12-03T19:35

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ежегодная прибыль от доставки астронавтов США на Международную космическую станцию была минимальной, ее не хватило бы даже на запуск одной ракеты в год, говорится в сообщении, опубликованном в канале "Роскосмоса" в Telegram."Какая была норма прибыли? Черт его знает. Вообще для контрактов такого уровня и 10-20 процентов уже очень неплохо. То есть речь идет о сумме в 400-800 миллионов долларов до уплаты налогов. Все равно немало. Правда, не стоит забывать, что это сумма за 16 лет, а значит, речь идет о 25-50 миллионах долларов в год, опять-таки до уплаты налогов. С точки зрения обывателя, суммы огромные, с точки зрения космонавтики – слезы, этого не хватит на один запуск ракеты-носителя "Союз", даже без учета полезной нагрузки", - говорится в письме в "Роскосмос", которое госкорпорация опубликовала в своем канале в Telegram."Увы, космос во всем мире - это очень и очень дорого", - подчеркивается в сообщении.Так в "Роскосмосе" отреагировали на публикацию в Telegram-канале "Незыгарь", в которой задается вопрос о том, на что ушли полученные "Роскосмосом" с 2005 года средства от НАСА."Откуда взялись эти 4 миллиарда долларов – это общая сумма контрактов, выполненных "Роскосмосом" для NASA, то есть это выручка, а никак не прибыль. На эту сумму "Роскосмос" оказывал NASA услуги по обучению астронавтов, созданию пилотируемых космических кораблей, скафандров, доставке астронавтов на орбиту МКС. И поверьте, норма прибыли у этих контрактов многократно проверялась специалистами из NASA и их внутренним аудитом. Возможности заказать у русских копеечную услугу, а заплатить миллионы долларов – просто не было", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201106/roskosmos-1583364348.html

https://ria.ru/20201106/sfera-1583296336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, роскосмос, наса, сша