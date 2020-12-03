https://ria.ru/20201203/premiya-1587582890.html

Конкурс "Большая перемена" стал лауреатом "Премии Рунета 2020"

Конкурс "Большая перемена" стал лауреатом "Премии Рунета 2020"

Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" стал лауреатом "Премии Рунета" в... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T21:44

2020-12-03T21:44

2020-12-03T21:44

федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)

российская ассоциация электронных коммуникаций

премия рунета

москва

образование - общество

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" стал лауреатом "Премии Рунета" в специальной номинации "Детский рунет", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Церемония награждения победителей премии прошла в четверг в Москве, в ней приняли участие координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова и финалист конкурса в направлении "Создавай будущее!" Валерий Рогоза."Большая перемена" – это не просто образовательный проект, это полноценная среда для непрерывного развития всех школьников. На платформе конкурса реализуются самые современные образовательные форматы и технологии. А главная особенность конкурса заключается в том, что на "Большой перемене" сами подростки определяют свое направление участия, высказывают свои идеи и предложения и могут быть уверенными в том, что их услышат. Мы гордимся тем, что именно наш конкурс открыл огромное количество талантливых, смелых и ярких ребят, которые готовы менять мир к лучшему уже сегодня. Конкурс будет проводиться ежегодно", - приводятся в сообщении слова Мандровой."Большая перемена" стартовала 28 марта этого года, став самым масштабным конкурсом для школьников – участие в нем приняли более 1 миллиона старшеклассников из всех регионов страны. Первые этапы конкурса проходили онлайн, когда школьники находились на дистанционном обучении. "Премия Рунета" - общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте всемирной паутины. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных организаций. Организатор "Премии Рунета" — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Финансовую поддержку конкурсу оказывает Роспечать.

https://ria.ru/20201118/peremena-1585244784.html

https://sn.ria.ru/20201130/bolshaya-peremena-1586926368.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), российская ассоциация электронных коммуникаций, премия рунета, москва, образование - общество, общество