https://ria.ru/20201203/premiya-1587582890.html
Конкурс "Большая перемена" стал лауреатом "Премии Рунета 2020"
Конкурс "Большая перемена" стал лауреатом "Премии Рунета 2020"
Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" стал лауреатом "Премии Рунета" в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:44
2020-12-03T21:44
2020-12-03T21:44
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
российская ассоциация электронных коммуникаций
премия рунета
москва
образование - общество
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" стал лауреатом "Премии Рунета" в специальной номинации "Детский рунет", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Церемония награждения победителей премии прошла в четверг в Москве, в ней приняли участие координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова и финалист конкурса в направлении "Создавай будущее!" Валерий Рогоза."Большая перемена" – это не просто образовательный проект, это полноценная среда для непрерывного развития всех школьников. На платформе конкурса реализуются самые современные образовательные форматы и технологии. А главная особенность конкурса заключается в том, что на "Большой перемене" сами подростки определяют свое направление участия, высказывают свои идеи и предложения и могут быть уверенными в том, что их услышат. Мы гордимся тем, что именно наш конкурс открыл огромное количество талантливых, смелых и ярких ребят, которые готовы менять мир к лучшему уже сегодня. Конкурс будет проводиться ежегодно", - приводятся в сообщении слова Мандровой."Большая перемена" стартовала 28 марта этого года, став самым масштабным конкурсом для школьников – участие в нем приняли более 1 миллиона старшеклассников из всех регионов страны. Первые этапы конкурса проходили онлайн, когда школьники находились на дистанционном обучении. "Премия Рунета" - общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте всемирной паутины. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных организаций. Организатор "Премии Рунета" — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Финансовую поддержку конкурсу оказывает Роспечать.
https://ria.ru/20201118/peremena-1585244784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), российская ассоциация электронных коммуникаций, премия рунета, москва, образование - общество, общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" стал лауреатом "Премии Рунета" в специальной номинации "Детский рунет", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Церемония награждения победителей премии прошла в четверг в Москве
, в ней приняли участие координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова и финалист конкурса в направлении "Создавай будущее!" Валерий Рогоза.
"Большая перемена" – это не просто образовательный проект, это полноценная среда для непрерывного развития всех школьников. На платформе конкурса реализуются самые современные образовательные форматы и технологии. А главная особенность конкурса заключается в том, что на "Большой перемене" сами подростки определяют свое направление участия, высказывают свои идеи и предложения и могут быть уверенными в том, что их услышат. Мы гордимся тем, что именно наш конкурс открыл огромное количество талантливых, смелых и ярких ребят, которые готовы менять мир к лучшему уже сегодня. Конкурс будет проводиться ежегодно", - приводятся в сообщении слова Мандровой.
"Большая перемена" стартовала 28 марта этого года, став самым масштабным конкурсом для школьников – участие в нем приняли более 1 миллиона старшеклассников из всех регионов страны. Первые этапы конкурса проходили онлайн, когда школьники находились на дистанционном обучении.
"Премия Рунета" - общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте всемирной паутины. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных организаций. Организатор "Премии Рунета" — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК
). Финансовую поддержку конкурсу оказывает Роспечать
.