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Власти Самары отказались от новогодних гуляний из-за коронавируса
Власти Самары отказались от новогодних гуляний из-за коронавируса
Власти Самары отказались от проведения крупных массовых мероприятий во время новогодних праздников из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T19:49
2020-12-04T19:50
здоровье - общество
дмитрий азаров
самара
самарская область
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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Власти Самары отказались от проведения крупных массовых мероприятий во время новогодних праздников из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации города."Крупных массовых мероприятий на территории городского объекта в связи с эпидемиологической ситуацией проводить не планируется", - говорится в сообщении.В то же время, по информации пресс-службы, Самару продолжают украшать для создания праздничной атмосферы."Основной принцип работы новогодних площадок в этом году – создание условий для активного отдыха на свежем воздухе, комфортных прогулок", - сказано в релизе.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что решение о проведении новогодних мероприятий должны принимать местные власти. По его словам, скорее всего, эпидемиологическая ситуация не улучшится, поэтому приглашать людей на массовые гуляния в праздничные дни будет "неразумно и опасно".В Самарской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных женщин.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 23 133 случая заражения коронавирусом, 20 644 человека выздоровели, 435 скончались.
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здоровье - общество, дмитрий азаров, самара, самарская область

Власти Самары отказались от новогодних гуляний из-за коронавируса

19:49 03.12.2020 (обновлено: 19:50 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкВ Якутии зажглась первая новогодняя ёлка страны
В Якутии зажглась первая новогодняя ёлка страны - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Власти Самары отказались от проведения крупных массовых мероприятий во время новогодних праздников из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации города.
"Крупных массовых мероприятий на территории городского объекта в связи с эпидемиологической ситуацией проводить не планируется", - говорится в сообщении.
В то же время, по информации пресс-службы, Самару продолжают украшать для создания праздничной атмосферы.
"Основной принцип работы новогодних площадок в этом году – создание условий для активного отдыха на свежем воздухе, комфортных прогулок", - сказано в релизе.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что решение о проведении новогодних мероприятий должны принимать местные власти. По его словам, скорее всего, эпидемиологическая ситуация не улучшится, поэтому приглашать людей на массовые гуляния в праздничные дни будет "неразумно и опасно".
В Самарской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных женщин.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 23 133 случая заражения коронавирусом, 20 644 человека выздоровели, 435 скончались.
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