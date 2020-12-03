https://ria.ru/20201203/prazdnovanie-1587747511.html

Власти Самары отказались от новогодних гуляний из-за коронавируса

Власти Самары отказались от новогодних гуляний из-за коронавируса

Власти Самары отказались от проведения крупных массовых мероприятий во время новогодних праздников из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:49

2020-12-03T19:49

2020-12-04T19:50

здоровье - общество

дмитрий азаров

самара

самарская область

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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Власти Самары отказались от проведения крупных массовых мероприятий во время новогодних праздников из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации города."Крупных массовых мероприятий на территории городского объекта в связи с эпидемиологической ситуацией проводить не планируется", - говорится в сообщении.В то же время, по информации пресс-службы, Самару продолжают украшать для создания праздничной атмосферы."Основной принцип работы новогодних площадок в этом году – создание условий для активного отдыха на свежем воздухе, комфортных прогулок", - сказано в релизе.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что решение о проведении новогодних мероприятий должны принимать местные власти. По его словам, скорее всего, эпидемиологическая ситуация не улучшится, поэтому приглашать людей на массовые гуляния в праздничные дни будет "неразумно и опасно".В Самарской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных женщин.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 23 133 случая заражения коронавирусом, 20 644 человека выздоровели, 435 скончались.

https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587209647.html

самара

самарская область

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здоровье - общество, дмитрий азаров, самара, самарская область