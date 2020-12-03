Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/prava-1587439893.html
Экзамен на водительские права хотят сделать "ближе к реальной ситуации"
Экзамен на водительские права хотят сделать "ближе к реальной ситуации"
Основная цель, с которой вводится новый регламент экзамена на права - сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T03:08
2020-12-03T04:22
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585849283_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_5ee8dc5f5a9c17b3d6b04385d311d74a.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Основная цель, с которой вводится новый регламент экзамена на права - сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.Он добавил, что при допуске водителя к участию в дорожном движении экзаменаторы в первую очередь должны понять, "что человек готов".Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".Инициативы МВД затрагивают и другие аспекты процедуры сдачи на права. Так, теоретическую часть экзамена планируют записывать на видео. В практической части хотят сократить число "грубых" ошибок, после которых испытание автоматически прекращается.Документ все так же предусматривает от одного до трех штрафных баллов за помарку. Самые грубые огрехи (непристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесли в отдельный блок.Список необходимых для водителя навыков состоит из 19 пунктов. Некоторые из них ранее проверяли на площадке, которой в новом проекте нет. Среди них парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и спуске. Чтобы получить права, соискателю нужно набрать до пяти штрафных баллов.Ожидается, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201202/ekzamen-1587282847.html
https://ria.ru/20201201/videoregistratsiya-1587076938.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585849283_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_49fa5bdfe259e12b097554d96fcbbd6b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Экзамен на водительские права хотят сделать "ближе к реальной ситуации"

03:08 03.12.2020 (обновлено: 04:22 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B"
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Основная цель, с которой вводится новый регламент экзамена на права - сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.
"Наша цель основная - сделать экзамен объективным и приближенным к реальной ситуации. Для того чтобы исключить субъективный фактор и влияние, неважно - инструктор, экзаменатор. Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать", - сказал Шеюхин.
Он добавил, что при допуске водителя к участию в дорожном движении экзаменаторы в первую очередь должны понять, "что человек готов".
Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 10:01
МВД предложило допускать к экзаменам на права с 16 лет
Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".
Инициативы МВД затрагивают и другие аспекты процедуры сдачи на права. Так, теоретическую часть экзамена планируют записывать на видео. В практической части хотят сократить число "грубых" ошибок, после которых испытание автоматически прекращается.
Документ все так же предусматривает от одного до трех штрафных баллов за помарку. Самые грубые огрехи (непристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесли в отдельный блок.
Список необходимых для водителя навыков состоит из 19 пунктов. Некоторые из них ранее проверяли на площадке, которой в новом проекте нет. Среди них парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и спуске. Чтобы получить права, соискателю нужно набрать до пяти штрафных баллов.
Ожидается, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
ГИБДД сдача экзамена на права - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 03:09
В МВД предложили новый способ проверки личности сдающего экзамен на права
 
РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Ученые назвали наиболее частый источник заражения коронавирусом
09:09Число ушедших на карантин школ в России увеличилось до 62
09:04Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19
09:03В Москве 6849 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью
09:00Уникальный бесконтактный подшипник создали в России
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
Лента новостейМолния