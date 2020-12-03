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Генпрокурор Украины не считает дела против Порошенко политическими
Генпрокурор Украины не считает дела против Порошенко политическими
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский "не заводит дела против своих врагов", а производства против его предшественника РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T23:31
2020-12-03T23:31
ирина венедиктова
юрий новиков
петр порошенко
украина
в мире
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский "не заводит дела против своих врагов", а производства против его предшественника Петра Порошенко, по ее словам, не являются политическими."Президент (Владимир) Зеленский, наверное, первый президент, который не заводит дела против своих врагов и не закрывает против друзей, не фальсифицирует. Мне кажется, что господин Порошенко должен понимать, что он такой же, как и другие господа. Здесь точно речь не идет о политическом преследовании", - сказала она в четверг в эфире телеканала "1+1".Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре - она. Позднее украинское госбюро расследований сообщило, что ряд дел против Порошенко закрыты в связи с отсутствием состава преступления.Венедиктова также заявила, что уголовные дела в отношении Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания. По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел.
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/1581746877.html
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ирина венедиктова, юрий новиков, петр порошенко, украина, в мире

Генпрокурор Украины не считает дела против Порошенко политическими

23:31 03.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский "не заводит дела против своих врагов", а производства против его предшественника Петра Порошенко, по ее словам, не являются политическими.
"Президент (Владимир) Зеленский, наверное, первый президент, который не заводит дела против своих врагов и не закрывает против друзей, не фальсифицирует. Мне кажется, что господин Порошенко должен понимать, что он такой же, как и другие господа. Здесь точно речь не идет о политическом преследовании", - сказала она в четверг в эфире телеканала "1+1".
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Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре - она. Позднее украинское госбюро расследований сообщило, что ряд дел против Порошенко закрыты в связи с отсутствием состава преступления.
Венедиктова также заявила, что уголовные дела в отношении Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания. По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел.
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