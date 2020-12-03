Генпрокурор Украины не считает дела против Порошенко политическими
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский "не заводит дела против своих врагов", а производства против его предшественника Петра Порошенко, по ее словам, не являются политическими.
"Президент (Владимир) Зеленский, наверное, первый президент, который не заводит дела против своих врагов и не закрывает против друзей, не фальсифицирует. Мне кажется, что господин Порошенко должен понимать, что он такой же, как и другие господа. Здесь точно речь не идет о политическом преследовании", - сказала она в четверг в эфире телеканала "1+1".
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре - она. Позднее украинское госбюро расследований сообщило, что ряд дел против Порошенко закрыты в связи с отсутствием состава преступления.
Венедиктова также заявила, что уголовные дела в отношении Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания. По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел.
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