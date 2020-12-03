https://ria.ru/20201203/poroshenko-1587590928.html

Генпрокурор Украины не считает дела против Порошенко политическими

Генпрокурор Украины не считает дела против Порошенко политическими

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский "не заводит дела против своих врагов", а производства против его предшественника РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T23:31

2020-12-03T23:31

2020-12-03T23:31

ирина венедиктова

юрий новиков

петр порошенко

украина

в мире

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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский "не заводит дела против своих врагов", а производства против его предшественника Петра Порошенко, по ее словам, не являются политическими."Президент (Владимир) Зеленский, наверное, первый президент, который не заводит дела против своих врагов и не закрывает против друзей, не фальсифицирует. Мне кажется, что господин Порошенко должен понимать, что он такой же, как и другие господа. Здесь точно речь не идет о политическом преследовании", - сказала она в четверг в эфире телеканала "1+1".Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре - она. Позднее украинское госбюро расследований сообщило, что ряд дел против Порошенко закрыты в связи с отсутствием состава преступления.Венедиктова также заявила, что уголовные дела в отношении Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания. По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/1581746877.html

https://ria.ru/20201021/gosperevorot-1580904530.html

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ирина венедиктова, юрий новиков, петр порошенко, украина, в мире