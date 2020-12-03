https://ria.ru/20201203/pomilovanie-1587440808.html
CNN: Трамп собирается помиловать ряд лиц до ухода с поста президента
CNN: Трамп собирается помиловать ряд лиц до ухода с поста президента
Президент США Дональд Трамп может до своего предполагаемого ухода с поста главы государства помиловать целый ряд лиц, сообщил телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T03:27
2020-12-03T03:27
2020-12-03T03:27
майкл флинн
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может до своего предполагаемого ухода с поста главы государства помиловать целый ряд лиц, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.Источник утверждал также, что для Трампа было бы в порядке вещей заранее помиловать членов своей семьи и окружения за любые проступки, которые им могут вчинить в будущем.Трамп обвиняет демократов в политических преследованиях его самого и его сторонников.Трамп ранее помиловал ряд людей, которые его поддерживали или входили в его окружение. Критику вызвало помилование экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, который признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР, но отозвал признание. Судья по делу пытался приговорить Флинна вопреки позиции минюста, который требовал снять обвинения.Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.
https://ria.ru/20201202/pomilovanie-1587269703.html
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майкл флинн, дональд трамп, сша, в мире