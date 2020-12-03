Москвичам пообещали холодную "марсианскую" погоду на следующей неделе
Если отталкиваться от данных синоптиков, среднегодовое число солнечных дней в российской столице равно 72. Однако зачастую это количество бывает ниже, в связи с чем можно провести параллели с пасмурным Санкт-Петербургом. К примеру, в Москве три года назад таких дней было 55, а в северной столице и того меньше – 45.
Если отталкиваться от данных синоптиков, среднегодовое число солнечных дней в российской столице равно 72. Однако зачастую это количество бывает ниже, в связи с чем можно провести параллели с пасмурным Санкт-Петербургом. К примеру, в Москве три года назад таких дней было 55, а в северной столице и того меньше – 45.
Впрочем, в осенне-зимний период москвичам не дает погрузиться в серость городская система освещения, которая переходит на другой режим из-за сокращающегося светового дня. Как отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, яркое и красивое освещение – это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы. Оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту города.
Впрочем, в осенне-зимний период москвичам не дает погрузиться в серость городская система освещения, которая переходит на другой режим из-за сокращающегося светового дня. Как отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, яркое и красивое освещение – это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы. Оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту города.
Помимо уличных фонарей и архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, в зимний сезон продолжат работу световые инсталляции. В частности, радовать москвичей и туристов яркими цветами продолжит "звездное небо" на Никольской, а также гирлянды на Большой Дмитровке, в Столешниковом и других прилегающих переулках.
Помимо уличных фонарей и архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, в зимний сезон продолжат работу световые инсталляции. В частности, радовать москвичей и туристов яркими цветами продолжит "звездное небо" на Никольской, а также гирлянды на Большой Дмитровке, в Столешниковом и других прилегающих переулках.
Лондон давно стал символом пасмурной погоды и сырости. Что же, это недалеко от правды. И дело даже не в дождливой погоде, а в облачности. Как итог – 68 солнечных дней в году. Впрочем, столица туманного Альбиона уже давно превратила сей погодный недостаток в достоинство и своеобразную достопримечательность.
Лондон давно стал символом пасмурной погоды и сырости. Что же, это недалеко от правды. И дело даже не в дождливой погоде, а в облачности. Как итог – 68 солнечных дней в году. Впрочем, столица туманного Альбиона уже давно превратила сей погодный недостаток в достоинство и своеобразную достопримечательность.
Бирмингем, идущий следом после Лондона в списке крупнейших городов Англии, вполне может посоперничать со столицей по небольшому числу солнечных дней. В среднем за год солнце местные жители видят 62 дня. А мягкий и влажный климат с частыми туманами приводит к ощущению постоянной сырости. Но жители города и его гости борются с хандрой в том числе и с помощью шопинга. К их услугам знаменитый "дом с хоботом" – торговый комплекс Вullring (на фото).
Бирмингем, идущий следом после Лондона в списке крупнейших городов Англии, вполне может посоперничать со столицей по небольшому числу солнечных дней. В среднем за год солнце местные жители видят 62 дня. А мягкий и влажный климат с частыми туманами приводит к ощущению постоянной сырости. Но жители города и его гости борются с хандрой в том числе и с помощью шопинга. К их услугам знаменитый "дом с хоботом" – торговый комплекс Вullring (на фото).
Серое небо – довольно частое явление и для Парижа, особенно зимой. Перманентная осень сопровождает жителей французской столицы и за пределами соответствующего периода календаря. Число пасмурных дней здесь зачастую превышает 200. Впрочем, спастись от серости в Париже, как и в Москве, можно вечером, так как столица Франции прекрасно освещена.
Серое небо – довольно частое явление и для Парижа, особенно зимой. Перманентная осень сопровождает жителей французской столицы и за пределами соответствующего периода календаря. Число пасмурных дней здесь зачастую превышает 200. Впрочем, спастись от серости в Париже, как и в Москве, можно вечером, так как столица Франции прекрасно освещена.
Крупнейший и старейший культурный центр Германии – Кельн – славится готической архитектурой, музеями, выставками и прочим культурным досугом. Видимо, поэтому унылая погода не отпугивает людей, желающих посетить город, где за год набегает всего около 60 солнечных дней.
Крупнейший и старейший культурный центр Германии – Кельн – славится готической архитектурой, музеями, выставками и прочим культурным досугом. Видимо, поэтому унылая погода не отпугивает людей, желающих посетить город, где за год набегает всего около 60 солнечных дней.
Рейкьявик является самой северной в мире столицей. Это и обуславливает редкое появление солнца, которое радует горожан порой чуть более 40 дней. Тем не менее, город прекрасен невероятно чистым воздухом. Здесь нет промышленности, а дома обогреваются водой из горячих термальных источников.
Рейкьявик является самой северной в мире столицей. Это и обуславливает редкое появление солнца, которое радует горожан порой чуть более 40 дней. Тем не менее, город прекрасен невероятно чистым воздухом. Здесь нет промышленности, а дома обогреваются водой из горячих термальных источников.
Если отталкиваться от данных синоптиков, среднегодовое число солнечных дней в российской столице равно 72. Однако зачастую это количество бывает ниже, в связи с чем можно провести параллели с пасмурным Санкт-Петербургом. К примеру, в Москве три года назад таких дней было 55, а в северной столице и того меньше – 45.
Впрочем, в осенне-зимний период москвичам не дает погрузиться в серость городская система освещения, которая переходит на другой режим из-за сокращающегося светового дня. Как отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, яркое и красивое освещение – это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы. Оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту города.
Помимо уличных фонарей и архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, в зимний сезон продолжат работу световые инсталляции. В частности, радовать москвичей и туристов яркими цветами продолжит "звездное небо" на Никольской, а также гирлянды на Большой Дмитровке, в Столешниковом и других прилегающих переулках.
Лондон давно стал символом пасмурной погоды и сырости. Что же, это недалеко от правды. И дело даже не в дождливой погоде, а в облачности. Как итог – 68 солнечных дней в году. Впрочем, столица туманного Альбиона уже давно превратила сей погодный недостаток в достоинство и своеобразную достопримечательность.
Бирмингем, идущий следом после Лондона в списке крупнейших городов Англии, вполне может посоперничать со столицей по небольшому числу солнечных дней. В среднем за год солнце местные жители видят 62 дня. А мягкий и влажный климат с частыми туманами приводит к ощущению постоянной сырости. Но жители города и его гости борются с хандрой в том числе и с помощью шопинга. К их услугам знаменитый "дом с хоботом" – торговый комплекс Вullring (на фото).
Серое небо – довольно частое явление и для Парижа, особенно зимой. Перманентная осень сопровождает жителей французской столицы и за пределами соответствующего периода календаря. Число пасмурных дней здесь зачастую превышает 200. Впрочем, спастись от серости в Париже, как и в Москве, можно вечером, так как столица Франции прекрасно освещена.
Крупнейший и старейший культурный центр Германии – Кельн – славится готической архитектурой, музеями, выставками и прочим культурным досугом. Видимо, поэтому унылая погода не отпугивает людей, желающих посетить город, где за год набегает всего около 60 солнечных дней.
Рейкьявик является самой северной в мире столицей. Это и обуславливает редкое появление солнца, которое радует горожан порой чуть более 40 дней. Тем не менее, город прекрасен невероятно чистым воздухом. Здесь нет промышленности, а дома обогреваются водой из горячих термальных источников.