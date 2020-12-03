https://ria.ru/20201203/pogoda-1587520678.html

Москвичам пообещали холодную "марсианскую" погоду на следующей неделе

Москвичам пообещали холодную "марсианскую" погоду на следующей неделе

Холодная "марсианская" погода без снега и с 14-градусными морозами в ночные часы ожидается в Московском регионе на следующей неделе, днем температура опустится... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:24

2020-12-03T15:24

2020-12-03T17:32

татьяна позднякова

евгений тишковец

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154976/75/1549767518_0:0:2928:1648_1400x0_80_0_0_777cd09872768fd18d5a3a3e7568a2eb.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Холодная "марсианская" погода без снега и с 14-градусными морозами в ночные часы ожидается в Московском регионе на следующей неделе, днем температура опустится до минус 9, будет солнечно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С завтрашнего вечера и далее на погоду скажется усиление Сибирского антициклона, центр которого обосновался над Уралом, это крыло будет постепенно усиливаться, и с каждым днем количество облачности будет таять. Начиная с воскресенья будет солнечная погода, достаточно редкая для декабря, и начнутся сибирские морозы. Температура будет с каждым днем падать, и на следующей неделе температура упадет ночью до минус 9-14, днем минус 3-8. Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода", - сообщил Тишковец.Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова отметила, что к следующим выходным температура может немного повыситься, так как влияние антициклона будет ослабевать, и может выпасть небольшой снежок, но тем не менее морозная погода сохранится практически всю следующую неделю."В Москве, предположительно, ночью минус 8-10, днем около минус 5 градусов. Ожидать, что у нас будет оттепель, ожидать, что температура повысится, не следует", - заключила синоптик.

https://ria.ru/20201203/otoplenie-1587484669.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, евгений тишковец, погода, москва, общество