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Москвичам пообещали холодную "марсианскую" погоду на следующей неделе
Москвичам пообещали холодную "марсианскую" погоду на следующей неделе
Холодная "марсианская" погода без снега и с 14-градусными морозами в ночные часы ожидается в Московском регионе на следующей неделе, днем температура опустится... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:24
2020-12-03T17:32
татьяна позднякова
евгений тишковец
погода
москва
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Холодная "марсианская" погода без снега и с 14-градусными морозами в ночные часы ожидается в Московском регионе на следующей неделе, днем температура опустится до минус 9, будет солнечно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С завтрашнего вечера и далее на погоду скажется усиление Сибирского антициклона, центр которого обосновался над Уралом, это крыло будет постепенно усиливаться, и с каждым днем количество облачности будет таять. Начиная с воскресенья будет солнечная погода, достаточно редкая для декабря, и начнутся сибирские морозы. Температура будет с каждым днем падать, и на следующей неделе температура упадет ночью до минус 9-14, днем минус 3-8. Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода", - сообщил Тишковец.Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова отметила, что к следующим выходным температура может немного повыситься, так как влияние антициклона будет ослабевать, и может выпасть небольшой снежок, но тем не менее морозная погода сохранится практически всю следующую неделю."В Москве, предположительно, ночью минус 8-10, днем около минус 5 градусов. Ожидать, что у нас будет оттепель, ожидать, что температура повысится, не следует", - заключила синоптик.
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татьяна позднякова, евгений тишковец, погода, москва, общество

Москвичам пообещали холодную "марсианскую" погоду на следующей неделе

15:24 03.12.2020 (обновлено: 17:32 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрохожие на улицах Москвы
Прохожие на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Холодная "марсианская" погода без снега и с 14-градусными морозами в ночные часы ожидается в Московском регионе на следующей неделе, днем температура опустится до минус 9, будет солнечно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С завтрашнего вечера и далее на погоду скажется усиление Сибирского антициклона, центр которого обосновался над Уралом, это крыло будет постепенно усиливаться, и с каждым днем количество облачности будет таять. Начиная с воскресенья будет солнечная погода, достаточно редкая для декабря, и начнутся сибирские морозы. Температура будет с каждым днем падать, и на следующей неделе температура упадет ночью до минус 9-14, днем минус 3-8. Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода", - сообщил Тишковец.
Запуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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В Москве повысили температуру отопления из-за похолодания
Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова отметила, что к следующим выходным температура может немного повыситься, так как влияние антициклона будет ослабевать, и может выпасть небольшой снежок, но тем не менее морозная погода сохранится практически всю следующую неделю.
Москве, предположительно, ночью минус 8-10, днем около минус 5 градусов. Ожидать, что у нас будет оттепель, ожидать, что температура повысится, не следует", - заключила синоптик.
Исчезли солнечные дни: как разные города компенсируют дефицит солнца
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Если отталкиваться от данных синоптиков, среднегодовое число солнечных дней в российской столице равно 72. Однако зачастую это количество бывает ниже, в связи с чем можно провести параллели с пасмурным Санкт-Петербургом. К примеру, в Москве три года назад таких дней было 55, а в северной столице и того меньше – 45.

На Красной площади в пасмурную погоду.
1 из 8

Если отталкиваться от данных синоптиков, среднегодовое число солнечных дней в российской столице равно 72. Однако зачастую это количество бывает ниже, в связи с чем можно провести параллели с пасмурным Санкт-Петербургом. К примеру, в Москве три года назад таких дней было 55, а в северной столице и того меньше – 45.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Впрочем, в осенне-зимний период москвичам не дает погрузиться в серость городская система освещения, которая переходит на другой режим из-за сокращающегося светового дня. Как отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, яркое и красивое освещение – это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы. Оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту города.

Пречистенская набережная в Москве вечером.
2 из 8

Впрочем, в осенне-зимний период москвичам не дает погрузиться в серость городская система освещения, которая переходит на другой режим из-за сокращающегося светового дня. Как отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, яркое и красивое освещение – это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы. Оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту города.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Помимо уличных фонарей и архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, в зимний сезон продолжат работу световые инсталляции. В частности, радовать москвичей и туристов яркими цветами продолжит "звездное небо" на Никольской, а также гирлянды на Большой Дмитровке, в Столешниковом и других прилегающих переулках.

Иллюминация на Никольской улице в Москве
3 из 8

Помимо уличных фонарей и архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, в зимний сезон продолжат работу световые инсталляции. В частности, радовать москвичей и туристов яркими цветами продолжит "звездное небо" на Никольской, а также гирлянды на Большой Дмитровке, в Столешниковом и других прилегающих переулках.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Лондон давно стал символом пасмурной погоды и сырости. Что же, это недалеко от правды. И дело даже не в дождливой погоде, а в облачности. Как итог – 68 солнечных дней в году. Впрочем, столица туманного Альбиона уже давно превратила сей погодный недостаток в достоинство и своеобразную достопримечательность.

В Великобритании введен карантин в связи с коронавирусом
4 из 8

Лондон давно стал символом пасмурной погоды и сырости. Что же, это недалеко от правды. И дело даже не в дождливой погоде, а в облачности. Как итог – 68 солнечных дней в году. Впрочем, столица туманного Альбиона уже давно превратила сей погодный недостаток в достоинство и своеобразную достопримечательность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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CC BY-SA 2.0 / Bs0u10e0 / Reshoot - After Hours II

Бирмингем, идущий следом после Лондона в списке крупнейших городов Англии, вполне может посоперничать со столицей по небольшому числу солнечных дней. В среднем за год солнце местные жители видят 62 дня. А мягкий и влажный климат с частыми туманами приводит к ощущению постоянной сырости. Но жители города и его гости борются с хандрой в том числе и с помощью шопинга. К их услугам знаменитый "дом с хоботом" – торговый комплекс Вullring (на фото).

Торговый комплекс Bullring в Бирмингеме
5 из 8

Бирмингем, идущий следом после Лондона в списке крупнейших городов Англии, вполне может посоперничать со столицей по небольшому числу солнечных дней. В среднем за год солнце местные жители видят 62 дня. А мягкий и влажный климат с частыми туманами приводит к ощущению постоянной сырости. Но жители города и его гости борются с хандрой в том числе и с помощью шопинга. К их услугам знаменитый "дом с хоботом" – торговый комплекс Вullring (на фото).

CC BY-SA 2.0 / Bs0u10e0 / Reshoot - After Hours II
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Серое небо – довольно частое явление и для Парижа, особенно зимой. Перманентная осень сопровождает жителей французской столицы и за пределами соответствующего периода календаря. Число пасмурных дней здесь зачастую превышает 200. Впрочем, спастись от серости в Париже, как и в Москве, можно вечером, так как столица Франции прекрасно освещена.

Ослабление карантинного режима во Франции
6 из 8

Серое небо – довольно частое явление и для Парижа, особенно зимой. Перманентная осень сопровождает жителей французской столицы и за пределами соответствующего периода календаря. Число пасмурных дней здесь зачастую превышает 200. Впрочем, спастись от серости в Париже, как и в Москве, можно вечером, так как столица Франции прекрасно освещена.

© РИА Новости / Доминик Бутен
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Крупнейший и старейший культурный центр Германии – Кельн – славится готической архитектурой, музеями, выставками и прочим культурным досугом. Видимо, поэтому унылая погода не отпугивает людей, желающих посетить город, где за год набегает всего около 60 солнечных дней.

Города мира. Кельн
7 из 8

Крупнейший и старейший культурный центр Германии – Кельн – славится готической архитектурой, музеями, выставками и прочим культурным досугом. Видимо, поэтому унылая погода не отпугивает людей, желающих посетить город, где за год набегает всего около 60 солнечных дней.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Рейкьявик является самой северной в мире столицей. Это и обуславливает редкое появление солнца, которое радует горожан порой чуть более 40 дней. Тем не менее, город прекрасен невероятно чистым воздухом. Здесь нет промышленности, а дома обогреваются водой из горячих термальных источников.

Города мира. Рейкьявик
8 из 8

Рейкьявик является самой северной в мире столицей. Это и обуславливает редкое появление солнца, которое радует горожан порой чуть более 40 дней. Тем не менее, город прекрасен невероятно чистым воздухом. Здесь нет промышленности, а дома обогреваются водой из горячих термальных источников.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Если отталкиваться от данных синоптиков, среднегодовое число солнечных дней в российской столице равно 72. Однако зачастую это количество бывает ниже, в связи с чем можно провести параллели с пасмурным Санкт-Петербургом. К примеру, в Москве три года назад таких дней было 55, а в северной столице и того меньше – 45.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
2 из 8

Впрочем, в осенне-зимний период москвичам не дает погрузиться в серость городская система освещения, которая переходит на другой режим из-за сокращающегося светового дня. Как отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, яркое и красивое освещение – это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы. Оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту города.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
3 из 8

Помимо уличных фонарей и архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, в зимний сезон продолжат работу световые инсталляции. В частности, радовать москвичей и туристов яркими цветами продолжит "звездное небо" на Никольской, а также гирлянды на Большой Дмитровке, в Столешниковом и других прилегающих переулках.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Лондон давно стал символом пасмурной погоды и сырости. Что же, это недалеко от правды. И дело даже не в дождливой погоде, а в облачности. Как итог – 68 солнечных дней в году. Впрочем, столица туманного Альбиона уже давно превратила сей погодный недостаток в достоинство и своеобразную достопримечательность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
5 из 8

Бирмингем, идущий следом после Лондона в списке крупнейших городов Англии, вполне может посоперничать со столицей по небольшому числу солнечных дней. В среднем за год солнце местные жители видят 62 дня. А мягкий и влажный климат с частыми туманами приводит к ощущению постоянной сырости. Но жители города и его гости борются с хандрой в том числе и с помощью шопинга. К их услугам знаменитый "дом с хоботом" – торговый комплекс Вullring (на фото).

CC BY-SA 2.0 / Bs0u10e0 / Reshoot - After Hours II
6 из 8

Серое небо – довольно частое явление и для Парижа, особенно зимой. Перманентная осень сопровождает жителей французской столицы и за пределами соответствующего периода календаря. Число пасмурных дней здесь зачастую превышает 200. Впрочем, спастись от серости в Париже, как и в Москве, можно вечером, так как столица Франции прекрасно освещена.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
7 из 8

Крупнейший и старейший культурный центр Германии – Кельн – славится готической архитектурой, музеями, выставками и прочим культурным досугом. Видимо, поэтому унылая погода не отпугивает людей, желающих посетить город, где за год набегает всего около 60 солнечных дней.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 8

Рейкьявик является самой северной в мире столицей. Это и обуславливает редкое появление солнца, которое радует горожан порой чуть более 40 дней. Тем не менее, город прекрасен невероятно чистым воздухом. Здесь нет промышленности, а дома обогреваются водой из горячих термальных источников.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
 
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