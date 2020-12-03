https://ria.ru/20201203/podderzhka-1587492230.html
Мишустин назвал стоимость мер поддержки регионов на фоне пандемии
Мишустин назвал стоимость мер поддержки регионов на фоне пандемии
Поддержка регионов на фоне пандемии обойдется в этом году федеральному центру в 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:14
2020-12-03T13:14
2020-12-03T13:17
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здоровье - общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА новости. Поддержка регионов на фоне пандемии обойдется в этом году федеральному центру в 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня примем решение о выделении еще одного транша помощи на обеспечения сбалансированности их (регионов - ред.) бюджетов, направим на эти цели 10 миллиардов рублей. Таким образом, общий объем дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации составит 300 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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