https://ria.ru/20201203/podderzhka-1587492230.html

Мишустин назвал стоимость мер поддержки регионов на фоне пандемии

Мишустин назвал стоимость мер поддержки регионов на фоне пандемии

Поддержка регионов на фоне пандемии обойдется в этом году федеральному центру в 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:14

2020-12-03T13:14

2020-12-03T13:17

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здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА новости. Поддержка регионов на фоне пандемии обойдется в этом году федеральному центру в 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня примем решение о выделении еще одного транша помощи на обеспечения сбалансированности их (регионов - ред.) бюджетов, направим на эти цели 10 миллиардов рублей. Таким образом, общий объем дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации составит 300 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587376234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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