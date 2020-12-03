https://ria.ru/20201203/pfizer-1587449268.html

Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США

Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США

Компания Pfizer и ее партнер BioNTech представят данные по испытанию вакцины от коронавируса своего производства американскому медицинскому регулятору FDA, а... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:32

2020-12-03T08:32

2020-12-03T08:32

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

pfizer inc

великобритания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584970657_0:36:1310:772_1400x0_80_0_0_ce3ea529b6e603d7e9ae07e9608382b5.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Pfizer и ее партнер BioNTech представят данные по испытанию вакцины от коронавируса своего производства американскому медицинскому регулятору FDA, а затем в научный журнал, где его смогут рецензировать ученые, сообщил РИА Новости представитель Pfizer."Как сообщило FDA, в первой половине декабря состоится публичная встреча Консультативного совета по вакцинам и аналогичным биопродуктам (VRBPAC), на этой встрече Pfizer и BioNTech представят данные по безопасности и эффективности, уже поданные в FDA, и ответят на вопросы членов комитета", - сказал представитель компании."Pfizer и BioNTech планируют подать данные по эффективности и безопасности из исследования на экспертную оценку в научном журнале после того, как будет завершен анализ данных", - добавил он. Когда это произойдет, представитель компании не уточнил.Вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech против коронавируса была в среду одобрена для применения в Великобритании, в ближайшее время ожидается рассмотрение этого вопроса в США и других странах. По данным Pfizer, вакцина показала высокую эффективность.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587352780.html

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, pfizer inc, великобритания, сша, в мире