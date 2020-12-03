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https://ria.ru/20201203/pfizer-1587449268.html
Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
Компания Pfizer и ее партнер BioNTech представят данные по испытанию вакцины от коронавируса своего производства американскому медицинскому регулятору FDA, а... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:32
2020-12-03T08:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
pfizer inc
великобритания
сша
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Pfizer и ее партнер BioNTech представят данные по испытанию вакцины от коронавируса своего производства американскому медицинскому регулятору FDA, а затем в научный журнал, где его смогут рецензировать ученые, сообщил РИА Новости представитель Pfizer."Как сообщило FDA, в первой половине декабря состоится публичная встреча Консультативного совета по вакцинам и аналогичным биопродуктам (VRBPAC), на этой встрече Pfizer и BioNTech представят данные по безопасности и эффективности, уже поданные в FDA, и ответят на вопросы членов комитета", - сказал представитель компании."Pfizer и BioNTech планируют подать данные по эффективности и безопасности из исследования на экспертную оценку в научном журнале после того, как будет завершен анализ данных", - добавил он. Когда это произойдет, представитель компании не уточнил.Вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech против коронавируса была в среду одобрена для применения в Великобритании, в ближайшее время ожидается рассмотрение этого вопроса в США и других странах. По данным Pfizer, вакцина показала высокую эффективность.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, pfizer inc, великобритания, сша, в мире

Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США

08:32 03.12.2020
 
© REUTERS / PfizerСотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия
Сотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Pfizer и ее партнер BioNTech представят данные по испытанию вакцины от коронавируса своего производства американскому медицинскому регулятору FDA, а затем в научный журнал, где его смогут рецензировать ученые, сообщил РИА Новости представитель Pfizer.
"Как сообщило FDA, в первой половине декабря состоится публичная встреча Консультативного совета по вакцинам и аналогичным биопродуктам (VRBPAC), на этой встрече Pfizer и BioNTech представят данные по безопасности и эффективности, уже поданные в FDA, и ответят на вопросы членов комитета", - сказал представитель компании.
Сотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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"Pfizer и BioNTech планируют подать данные по эффективности и безопасности из исследования на экспертную оценку в научном журнале после того, как будет завершен анализ данных", - добавил он. Когда это произойдет, представитель компании не уточнил.
Вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech против коронавируса была в среду одобрена для применения в Великобритании, в ближайшее время ожидается рассмотрение этого вопроса в США и других странах. По данным Pfizer, вакцина показала высокую эффективность.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Pfizer IncВеликобританияСШАВ мире
 
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