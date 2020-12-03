https://ria.ru/20201203/pfizer-1587449268.html
Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
Компания Pfizer и ее партнер BioNTech представят данные по испытанию вакцины от коронавируса своего производства американскому медицинскому регулятору FDA, а... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:32
2020-12-03T08:32
2020-12-03T08:32
распространение нового коронавируса
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pfizer inc
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сша
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Pfizer и ее партнер BioNTech представят данные по испытанию вакцины от коронавируса своего производства американскому медицинскому регулятору FDA, а затем в научный журнал, где его смогут рецензировать ученые, сообщил РИА Новости представитель Pfizer."Как сообщило FDA, в первой половине декабря состоится публичная встреча Консультативного совета по вакцинам и аналогичным биопродуктам (VRBPAC), на этой встрече Pfizer и BioNTech представят данные по безопасности и эффективности, уже поданные в FDA, и ответят на вопросы членов комитета", - сказал представитель компании."Pfizer и BioNTech планируют подать данные по эффективности и безопасности из исследования на экспертную оценку в научном журнале после того, как будет завершен анализ данных", - добавил он. Когда это произойдет, представитель компании не уточнил.Вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech против коронавируса была в среду одобрена для применения в Великобритании, в ближайшее время ожидается рассмотрение этого вопроса в США и других странах. По данным Pfizer, вакцина показала высокую эффективность.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, pfizer inc, великобритания, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Pfizer и ее партнер BioNTech представят данные по испытанию вакцины от коронавируса своего производства американскому медицинскому регулятору FDA, а затем в научный журнал, где его смогут рецензировать ученые, сообщил РИА Новости представитель Pfizer.
"Как сообщило FDA, в первой половине декабря состоится публичная встреча Консультативного совета по вакцинам и аналогичным биопродуктам (VRBPAC), на этой встрече Pfizer и BioNTech представят данные по безопасности и эффективности, уже поданные в FDA, и ответят на вопросы членов комитета", - сказал представитель компании.
"Pfizer и BioNTech планируют подать данные по эффективности и безопасности из исследования на экспертную оценку в научном журнале после того, как будет завершен анализ данных", - добавил он. Когда это произойдет, представитель компании не уточнил.
Вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech против коронавируса была в среду одобрена для применения в Великобритании
, в ближайшее время ожидается рассмотрение этого вопроса в США
и других странах. По данным Pfizer, вакцина показала высокую эффективность.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф