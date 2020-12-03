https://ria.ru/20201203/otravlenie-1587466663.html

В Якутии умер еще один человек после отравления антисептиком

В Якутии умер еще один человек после отравления антисептиком

Число умерших после приема антисептика в Якутии достигло восьми, в больнице скончался еще один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T11:00

2020-12-03T11:00

2020-12-03T11:00

республика саха (якутия)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Число умерших после приема антисептика в Якутии достигло восьми, в больнице скончался еще один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Двадцать шестого ноября в министерстве сообщали, что состояние мужчины, одного из двоих пациентов, выживших в Якутии после приема внутрь антисептика, стабилизировалось. Состояние женщины оценивалось как крайне тяжелое."Несмотря на весь комплекс оказанной медицинской помощи и реанимационных мероприятий, в связи с поражением внутренних органов после внутреннего применения антисептика, в понедельник, 30 ноября, женщина - восьмая пострадавшая - скончалась. Мужчина остается в стабильном состоянии, переведен из реанимации в общую палату", - рассказали в минздраве.Семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, всего отравление получили девять человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

https://ria.ru/20201122/antiseptik-1585763587.html

республика саха (якутия)

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия