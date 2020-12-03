https://ria.ru/20201203/orbita-1587527540.html

Раскрыто происхождение загадочного объекта на орбите Земли

Раскрыто происхождение загадочного объекта на орбите Земли

Специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА установили происхождение неизвестного объекта, вращающегося на орбите вокруг Земли. Результаты наблюдений... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:54

2020-12-03T15:54

2020-12-03T17:49

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА установили происхождение неизвестного объекта, вращающегося на орбите вокруг Земли. Результаты наблюдений опубликованы на сайте космического агентства. Согласно данным, полученным с помощью инфракрасного телескопа на Гавайях, это ускоритель верхней ступени американской ракеты "Центавр", запущенной в 1966 году в рамках провалившейся миссии по высадке на Луну.Загадочный объект, получивший название 2020 SO, заметили в сентябре, когда он вышел на околоземную орбиту и приблизился к планете на расстояние чуть более 50,4 тысячи километров. Обломок будет оставаться в сфере гравитационного доминирования Земли, пока не выйдет на новую орбиту вокруг Солнца в марте 2021 года, прогнозируют эксперты.

https://ria.ru/20201120/zvuki-1585558934.html

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