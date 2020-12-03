Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201203/orbita-1587527540.html
Раскрыто происхождение загадочного объекта на орбите Земли
Раскрыто происхождение загадочного объекта на орбите Земли
Специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА установили происхождение неизвестного объекта, вращающегося на орбите вокруг Земли. Результаты наблюдений... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:54
2020-12-03T17:49
риа наука
земля
луна
космос - риа наука
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152070/94/1520709420_0:108:1036:691_1400x0_80_0_0_6705bf8317a9bde218f815ba63fe3b6c.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА установили происхождение неизвестного объекта, вращающегося на орбите вокруг Земли. Результаты наблюдений опубликованы на сайте космического агентства. Согласно данным, полученным с помощью инфракрасного телескопа на Гавайях, это ускоритель верхней ступени американской ракеты "Центавр", запущенной в 1966 году в рамках провалившейся миссии по высадке на Луну.Загадочный объект, получивший название 2020 SO, заметили в сентябре, когда он вышел на околоземную орбиту и приблизился к планете на расстояние чуть более 50,4 тысячи километров. Обломок будет оставаться в сфере гравитационного доминирования Земли, пока не выйдет на новую орбиту вокруг Солнца в марте 2021 года, прогнозируют эксперты.
https://ria.ru/20201120/zvuki-1585558934.html
земля
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152070/94/1520709420_115:0:1036:691_1400x0_80_0_0_cf5ed15eea8a850ee9289512e55b3899.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, луна, космос - риа наука, наса

Раскрыто происхождение загадочного объекта на орбите Земли

15:54 03.12.2020 (обновлено: 17:49 03.12.2020)
 
© Depositphotos / JohanSwanepoelКосмический мусор
Космический мусор - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Depositphotos / JohanSwanepoel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА установили происхождение неизвестного объекта, вращающегося на орбите вокруг Земли. Результаты наблюдений опубликованы на сайте космического агентства.
Согласно данным, полученным с помощью инфракрасного телескопа на Гавайях, это ускоритель верхней ступени американской ракеты "Центавр", запущенной в 1966 году в рамках провалившейся миссии по высадке на Луну.

"Мы попытались получить спектральные данные от другого ракетного ускорителя "Центавра", который много лет находился на околоземной орбите, чтобы затем выяснить, соответствует ли он спектру неизвестного объекта", — объяснил планетолог Вишну Редди.

Загадочный объект, получивший название 2020 SO, заметили в сентябре, когда он вышел на околоземную орбиту и приблизился к планете на расстояние чуть более 50,4 тысячи километров. Обломок будет оставаться в сфере гравитационного доминирования Земли, пока не выйдет на новую орбиту вокруг Солнца в марте 2021 года, прогнозируют эксперты.
Марсоход Perseverance - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 16:57
NASA опубликовало звукозапись с летящего к Марсу аппарата по поиску жизни
 
РИА НаукаЗемляЛунаКосмос - РИА НаукаНАСА
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Лента новостейМолния