https://ria.ru/20201203/opek-1587489371.html

Песков отказался комментировать позицию России по переговорам ОПЕК+

Песков отказался комментировать позицию России по переговорам ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать позицию России на предстоящих в четверг переговорах ОПЕК+. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:51

2020-12-03T12:51

2020-12-03T12:51

опек

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать позицию России на предстоящих в четверг переговорах ОПЕК+."Сегодня будет мероприятие, если я не ошибаюсь. По его завершении, после этого, я думаю, безусловно, мой коллега Новак (Александр, вице-премьер) информацию предоставит. До этого я не буду ничего предвосхищать", - ответил он журналистам на вопрос, действительно ли Россия готова согласиться на постепенное наращивание добычи в 1 квартале 2021 года."Это зависит от самого мероприятия, от хода мероприятия", - ответил он на вопрос, ожидает ли Кремль, что решение по судьбе сделки может быть принято в четверг.

https://ria.ru/20201130/putin-1586945690.html

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опек, дмитрий песков, экономика