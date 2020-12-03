https://ria.ru/20201203/opek-1587489371.html
Песков отказался комментировать позицию России по переговорам ОПЕК+
Песков отказался комментировать позицию России по переговорам ОПЕК+
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать позицию России на предстоящих в четверг переговорах ОПЕК+. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:51
2020-12-03T12:51
2020-12-03T12:51
опек
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать позицию России на предстоящих в четверг переговорах ОПЕК+."Сегодня будет мероприятие, если я не ошибаюсь. По его завершении, после этого, я думаю, безусловно, мой коллега Новак (Александр, вице-премьер) информацию предоставит. До этого я не буду ничего предвосхищать", - ответил он журналистам на вопрос, действительно ли Россия готова согласиться на постепенное наращивание добычи в 1 квартале 2021 года."Это зависит от самого мероприятия, от хода мероприятия", - ответил он на вопрос, ожидает ли Кремль, что решение по судьбе сделки может быть принято в четверг.
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опек, дмитрий песков, экономика
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отказался комментировать позицию России на предстоящих в четверг переговорах ОПЕК+
.
"Сегодня будет мероприятие, если я не ошибаюсь. По его завершении, после этого, я думаю, безусловно, мой коллега Новак (Александр, вице-премьер) информацию предоставит. До этого я не буду ничего предвосхищать", - ответил он журналистам на вопрос, действительно ли Россия готова согласиться на постепенное наращивание добычи в 1 квартале 2021 года.
"Это зависит от самого мероприятия, от хода мероприятия", - ответил он на вопрос, ожидает ли Кремль, что решение по судьбе сделки может быть принято в четверг.