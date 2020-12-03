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Володин рассказал о плюсах закона о реформе ОМС
Володин рассказал о плюсах закона о реформе ОМС
Закон о реформе ОМС позволит увеличить финансирование и уменьшить число проволочек при оказании медпомощи, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:04
2020-12-03T16:12
обязательное медицинское страхование
омс
здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Закон о реформе ОМС позволит увеличить финансирование и уменьшить число проволочек при оказании медпомощи, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее Госдума приняла закон о реформе системы ОМС, который предусматривает передачу ФОМС части полномочий страховщиков. Совфед одобрил закон."Что касается эффекта от него, то он должен быть однозначен, потому что деньги будут приходить в больших объемах в федеральные медицинские учреждения, и не будет еще посредника в лице страховых компаний, то есть это напрямую будет решаться между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и медицинскими учреждениями федерального уровня. Поэтому мы считаем, что качество от этого должно вырасти оказания медицинской помощи, потому что объемы финансирования будут выше, ну, и соответственно меньше будет проволочек", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы надеемся, что это все сыграет точно в плюс и даст эффект положительный", - заключил председатель Госдумы.
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омс, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин рассказал о плюсах закона о реформе ОМС

12:04 03.12.2020 (обновлено: 16:12 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Закон о реформе ОМС позволит увеличить финансирование и уменьшить число проволочек при оказании медпомощи, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Госдума приняла закон о реформе системы ОМС, который предусматривает передачу ФОМС части полномочий страховщиков. Совфед одобрил закон.
"Что касается эффекта от него, то он должен быть однозначен, потому что деньги будут приходить в больших объемах в федеральные медицинские учреждения, и не будет еще посредника в лице страховых компаний, то есть это напрямую будет решаться между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и медицинскими учреждениями федерального уровня. Поэтому мы считаем, что качество от этого должно вырасти оказания медицинской помощи, потому что объемы финансирования будут выше, ну, и соответственно меньше будет проволочек", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы надеемся, что это все сыграет точно в плюс и даст эффект положительный", - заключил председатель Госдумы.
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Обязательное медицинское страхованиеОМСЗдоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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