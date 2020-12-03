https://ria.ru/20201203/oms-1587480255.html

Володин рассказал о плюсах закона о реформе ОМС

Володин рассказал о плюсах закона о реформе ОМС

Закон о реформе ОМС позволит увеличить финансирование и уменьшить число проволочек при оказании медпомощи, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:04

2020-12-03T12:04

2020-12-03T16:12

обязательное медицинское страхование

омс

здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Закон о реформе ОМС позволит увеличить финансирование и уменьшить число проволочек при оказании медпомощи, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее Госдума приняла закон о реформе системы ОМС, который предусматривает передачу ФОМС части полномочий страховщиков. Совфед одобрил закон."Что касается эффекта от него, то он должен быть однозначен, потому что деньги будут приходить в больших объемах в федеральные медицинские учреждения, и не будет еще посредника в лице страховых компаний, то есть это напрямую будет решаться между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и медицинскими учреждениями федерального уровня. Поэтому мы считаем, что качество от этого должно вырасти оказания медицинской помощи, потому что объемы финансирования будут выше, ну, и соответственно меньше будет проволочек", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы надеемся, что это все сыграет точно в плюс и даст эффект положительный", - заключил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20201106/lekarstva-1583431070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омс, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, общество