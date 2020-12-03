https://ria.ru/20201203/ogranicheniya-1587510540.html

Власти Москвы назвали срок снятия основных ограничений по коронавирусу

Власти Москвы назвали срок снятия основных ограничений по коронавирусу

Власти Москвы надеются, что удастся снять большинство ограничений по COVID к середине следующего года, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:37

2020-12-03T14:37

2020-12-03T15:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир ефимов (политик)

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Москвы надеются, что удастся снять большинство ограничений по COVID к середине следующего года, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Рассчитываем, что к плановому динамичному восстановлению экономика перейдет где-то с середины следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний момент ограничений", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587493906.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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