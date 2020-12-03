https://ria.ru/20201203/ogranicheniya-1587510540.html
Власти Москвы назвали срок снятия основных ограничений по коронавирусу
Власти Москвы назвали срок снятия основных ограничений по коронавирусу
Власти Москвы надеются, что удастся снять большинство ограничений по COVID к середине следующего года, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:37
2020-12-03T14:37
2020-12-03T15:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир ефимов (политик)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585546974_0:150:3071:1877_1400x0_80_0_0_6ede87c4e54edef242fe19db1f52e04c.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Москвы надеются, что удастся снять большинство ограничений по COVID к середине следующего года, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Рассчитываем, что к плановому динамичному восстановлению экономика перейдет где-то с середины следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний момент ограничений", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587493906.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585546974_158:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_8ac8d292b85f78843099c5fbb5c35755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), москва