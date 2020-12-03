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В Москве не планируют вводить дополнительных ограничений на Новый год
В Москве не планируют вводить дополнительных ограничений на Новый год
Введенных ограничений в Москве достаточно, дополнительных мер на новогодние праздники не планируется, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:05
2020-12-03T14:14
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Введенных ограничений в Москве достаточно, дополнительных мер на новогодние праздники не планируется, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно, и такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда, и дополнительных ограничений вводить не придется", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В Москве не планируют вводить дополнительных ограничений на Новый год

14:05 03.12.2020 (обновлено: 14:14 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Введенных ограничений в Москве достаточно, дополнительных мер на новогодние праздники не планируется, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно, и такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда, и дополнительных ограничений вводить не придется", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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