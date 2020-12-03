https://ria.ru/20201203/ogranicheniya-1587503999.html

В Москве не планируют вводить дополнительных ограничений на Новый год

В Москве не планируют вводить дополнительных ограничений на Новый год

Введенных ограничений в Москве достаточно, дополнительных мер на новогодние праздники не планируется, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:05

2020-12-03T14:05

2020-12-03T14:14

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коронавирусы

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Введенных ограничений в Москве достаточно, дополнительных мер на новогодние праздники не планируется, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно, и такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда, и дополнительных ограничений вводить не придется", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/peterburg-1587379103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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