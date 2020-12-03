https://ria.ru/20201203/obse-1587518255.html
Россия предложила создать рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ
Россия предложила создать рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ
Россия предлагает учредить неформальную рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:08
2020-12-03T15:08
2020-12-03T15:08
обсе
мария захарова
сергей лавров
москва
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия предлагает учредить неформальную рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел ОБСЕ.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва подготовила проект соответствующего решения."Предлагаем будущему шведскому председательству учредить неформальную рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ", - сказал Лавров."Реформа должна быть направлена на повышение прозрачности и отдачи от работы секретариата, институтов и полевых присутствий, усовершенствование методологии наблюдения за выборами, оптимизацию программы мероприятий и подготовки Совета министров иностранных дел, балансировку трех "корзин", улучшение бюджетного процесса. Необходимо сверстать обновленную повестку дня, сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не разъединяет, стремиться к нахождению компромиссов через открытый и равноправный диалог", - отметил министр.По его словам, это не призыв начать "с нуля". "Важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств ОБСЕ, который формировался на протяжении последних десятилетий. У организации не будет будущего, если она не востребована самими государствами-участниками", - добавил Лавров."Новым должностным лицам ОБСЕ необходимо в полной мере осознать эту ситуацию и учитывать тревожные тенденции в своей практической работе. Они должны действовать беспристрастно, ответственно, в интересах укрепления основополагающего правила и принципа консенсуса, а не по подсказке тех или иных государств", - подчеркнул он.
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обсе, мария захарова, сергей лавров, москва, в мире
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Россия предлагает учредить неформальную рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ
, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
на совете министров иностранных дел ОБСЕ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что Москва
подготовила проект соответствующего решения.
"Предлагаем будущему шведскому председательству учредить неформальную рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ", - сказал Лавров.
"Реформа должна быть направлена на повышение прозрачности и отдачи от работы секретариата, институтов и полевых присутствий, усовершенствование методологии наблюдения за выборами, оптимизацию программы мероприятий и подготовки Совета министров иностранных дел, балансировку трех "корзин", улучшение бюджетного процесса. Необходимо сверстать обновленную повестку дня, сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не разъединяет, стремиться к нахождению компромиссов через открытый и равноправный диалог", - отметил министр.
По его словам, это не призыв начать "с нуля". "Важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств ОБСЕ, который формировался на протяжении последних десятилетий. У организации не будет будущего, если она не востребована самими государствами-участниками", - добавил Лавров.
"Новым должностным лицам ОБСЕ необходимо в полной мере осознать эту ситуацию и учитывать тревожные тенденции в своей практической работе. Они должны действовать беспристрастно, ответственно, в интересах укрепления основополагающего правила и принципа консенсуса, а не по подсказке тех или иных государств", - подчеркнул он.