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Назван препятствующий облысению напиток
Назван препятствующий облысению напиток
РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T20:00
2020-12-03T20:00
здоровье
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зеленый чай можно успешно использовать как лечебное средство для укрепления волос и борьбы с их выпадением. Об этом сообщает Daily Express.Исследования доказали, что катехины — органические вещества, содержащиеся в чае, — блокируют негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона. Эти два гормона приостанавливают рост волос и ускоряют процесс выпадения.Учеными было проведено исследование на группе людей, страдающих от облысения. Экстракт зеленого чая наносили на кожу головы. Как отмечается в исследовании, участники испытали значительное увеличение активности роста волос. Другое исследование проводилось на мышах. Ученые выяснили, что у трети грызунов, которым давали принимать в пищу экстракт зеленого чая, через полгода активизировался рост шерсти.У волоса есть свой цикл, который включает три фазы: рост, переходная фаза и выпадение. Обычно в день у человека выпадает от 50 до ста волос. При таких цифрах не о чем беспокоиться. Однако если выпадение волос стало заметным, следует обратиться к трихологу.
https://ria.ru/20201117/oblysenie-1584926555.html
РИА Новости
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Новости
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здоровье, здоровье - общество

Назван препятствующий облысению напиток

20:00 03.12.2020
 
© Fotolia / Dušan ZidarЗеленый чай
Зеленый чай - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Fotolia / Dušan Zidar
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зеленый чай можно успешно использовать как лечебное средство для укрепления волос и борьбы с их выпадением. Об этом сообщает Daily Express.
Исследования доказали, что катехины — органические вещества, содержащиеся в чае, — блокируют негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона. Эти два гормона приостанавливают рост волос и ускоряют процесс выпадения.
Учеными было проведено исследование на группе людей, страдающих от облысения. Экстракт зеленого чая наносили на кожу головы. Как отмечается в исследовании, участники испытали значительное увеличение активности роста волос.
Другое исследование проводилось на мышах. Ученые выяснили, что у трети грызунов, которым давали принимать в пищу экстракт зеленого чая, через полгода активизировался рост шерсти.
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У волоса есть свой цикл, который включает три фазы: рост, переходная фаза и выпадение. Обычно в день у человека выпадает от 50 до ста волос. При таких цифрах не о чем беспокоиться. Однако если выпадение волос стало заметным, следует обратиться к трихологу.
 
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