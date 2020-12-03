https://ria.ru/20201203/oblysenie-1587572610.html

Назван препятствующий облысению напиток

Назван препятствующий облысению напиток

РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:00

2020-12-03T20:00

2020-12-03T20:00

здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зеленый чай можно успешно использовать как лечебное средство для укрепления волос и борьбы с их выпадением. Об этом сообщает Daily Express.Исследования доказали, что катехины — органические вещества, содержащиеся в чае, — блокируют негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона. Эти два гормона приостанавливают рост волос и ускоряют процесс выпадения.Учеными было проведено исследование на группе людей, страдающих от облысения. Экстракт зеленого чая наносили на кожу головы. Как отмечается в исследовании, участники испытали значительное увеличение активности роста волос. Другое исследование проводилось на мышах. Ученые выяснили, что у трети грызунов, которым давали принимать в пищу экстракт зеленого чая, через полгода активизировался рост шерсти.У волоса есть свой цикл, который включает три фазы: рост, переходная фаза и выпадение. Обычно в день у человека выпадает от 50 до ста волос. При таких цифрах не о чем беспокоиться. Однако если выпадение волос стало заметным, следует обратиться к трихологу.

https://ria.ru/20201117/oblysenie-1584926555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здоровье - общество