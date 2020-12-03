https://ria.ru/20201203/noutbuk-1587441196.html

Названы шесть способов избежать перегрева ноутбука

Названы шесть способов избежать перегрева ноутбука

Издание Business Insider перечислило шесть способов решения проблем с перегревом ноутбуков. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T03:42

2020-12-03T03:42

2020-12-03T03:42

технологии

в мире

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Издание Business Insider перечислило шесть способов решения проблем с перегревом ноутбуков.Во-первых, следует избегать блокирования вентиляционных отверстий устройства. В противном случае воздух внутри не сможет циркулировать должным образом. Также следует оставлять достаточно свободного пространства вокруг вентиляционных отверстий, лучше всего класть работающий ноутбук на твердую плоскую поверхность.Во-вторых, можно использовать специальную охлаждающую подставку, которая выполняет роль внешнего вентилятора. Вместе с тем следует иметь в виду, что указанные девайсы могут охлаждать лишь внешнюю часть ноутбука.Третий способ – не использовать программы, которые слишком сильно нагружают устройство. Так, ресурсоемкие процессы могут перегружать процессор и другие компоненты, из-за чего они начинают перегреваться.Следующий совет – необходимо регулярно чистить вентиляторы и вентиляционные отверстия ноутбука. Большое количество пыли может блокировать воздушные потоки внутри устройства и вызывать его перегрев.Кроме того, при необходимости следует изменить настройки производительности ноутбука, чтобы снизить нагрузку на компоненты устройства и уменьшить риск перегрева.Последний и самый простой из предложенных способов – это выключение компьютера на некоторое время, чтобы дать ему остыть.

https://ria.ru/20201123/noutbuk-1585829654.html

https://ria.ru/20201118/kompyuter-1585102382.html

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технологии, в мире